Las redes se llenan de condolencias por la muerte de Catalán Chico

"Día triste para la ciudad. Se nos ha marchado Pedro Trujillo, el Catalán Chico, una de las voces que construyeron la historia de nuestro Carnaval, generaciones enteras crecimos admirando su forma de cantar y hacer comparsas. un fuerte abrazo para sus familiares y allegados". Las palabras de José María González, alcalde de Cádiz, por la muerte de Pedro Trujillo, Catalán Chico, es uno de los mensajes que hoy domingo nublan las redes sociales de muchos gaditanos.

Y es que el fallecimiento, tras una larga enfermedad, de una de las voces más influyentes del Carnaval gaditano ha sumido en la tristeza a la familia carnavalera, aficionados y periodistas dedicados a la fiesta de febrero que han querido a través de las redes dar sus condolencias a la familia por la muerte del comparsista cuyo cuerpo está siendo velado en el Tanatorio de Cádiz Grupo ASV, donde mañana, lunes 1 de julio a las 12.30 horas, se celebrará el responso por su alma.

Catalán Chico ha fallecido en el hospital Puerta del Mar como informaba su hija, la artista Merche, a través de su cuenta oficial de Twitter, mensaje que ha sido retuiteado por el chirigotero Selu García Cossío acompañado de este bello texto: "El que mejor ha cantado Carnaval. El más valiente. Tonos imposibles, El más grande... el Catalán Chico. Todos estamos tristes contigo querida Merche".

Desde la modalidad hermana, la Chirigota de Vera Luque ("nos unimos a la tristeza en el mundo del Carnaval por la marcha de Catalán Chico. Animo y fuerza a la familia y amigos"), la Chirigota de Los Molina ("nuestro más sentido pésame, se va uno de los más grandes. Mucho ánimo Merche, un beso a toda la familia"), autores como Antonio Pedro Serrano Canijo de Carmona (con un sobrio "DEP Pedro Trujillo, Catalán Chico), y José Guerrero Yuyu (que se hace eco del mensaje de Merche con el texto "un beso amiga. DEP. Siempre lo recordaremos como una de las mejores voces del Carnaval) también han querido dejar constancia de la pérdida del veterano comparsista que comenzó en los años 60 en la modalidad de chirigota.

El que mejor ha cantado carnaval. El más valiente. Tonos imposibles. El más grande... el Catalán Chico. Todos estamos tristes contigo querida Merche https://t.co/fU34H9zYBN — El Selu (@elseludecadi) 30 de junio de 2019

Desde la modalidad que le dio la gloria, la comparsa, son muchos los autores e intérpretes que se han sumado a la ola de tristeza y amor que baña las redes. David Márquez Mateos David Carapapa ha recordado que "hoy nos despertamos con una triste noticia. Nos deja uno de los comparsistas más grandes que ha dado el Carnaval. Escribió con su voz su talento y su raza parte de la historia de nuestra fiesta. DEP Perico"; mientras que Quique Remolino, con un vídeo de 'Los Pimpis de Cai' escribía: "Como el que echa al mar su anzuelo, aún mantengo la esperanza, DE que entren barcos en puerto.....” Ese DE en mayúsculas, no hubo una vez que no lo escuchara sin retorcerme el alma, se va la voz, por arriba no he conocido rival; actores del mundo y jóvenes que empezáis en esto e idolatráis a cualquiera, si queréis transmitir cantando, Catalán Chico era la esencia, un artista inigualable" . cuyo último paso por el COAC, con 'Los pobres. Denuncia social', quizás no estuvo a la altura de su gran trayectoria.

Comparsistas como Manolín Santander ("se nos fue uno de los mejores artistas que dio el Carnaval. Se está cebando bien el cielo con los gaditanos. Siempre nos quedará el recuerdo de esa voz magistral") se lamentaba con un punto de rabia contra este negro 2019 para la comparsa gaditana que también ha visto irse a su autor, Juan Carlos Aragón, y carnavaleros como Emilio Gutiérrez Libi daba, además, un tirón de orejas a la cierta hipocresía que suele rodear las muertes de personas tan controvertidas en vida como lo fue Catalán chico ("Pedro, lo clavaste con el nombre de esta comparsa.Ahora empiezan los homenajes de esos 'Farsantes y Comediantes'. DEP Perico").

Pedro lo clavaste con el nombre de esta comparsa. Ahora empiezan los homenajes de esos Farsantes y Comediante. DEP en Perico. pic.twitter.com/H9dxOYoTEU — Emilio Gutiérrez Libi (@LIBIDECADIZ) 30 de junio de 2019

El coro 'Los del patio' ha expresado también su pésame a la familia Trujillo por la muerte de "otro baluarte del Carnaval cuyas coplas serán recordadas eternamente en la memoria de los aficionados", al igual que sus compañeros de 'En Cadi hay que maorí', el coro callejero, que han utilizado su twitter para dar el pésame a la familia.

Periodistas y comunicadores de Canal Sur y Onda Cádiz como Modesto Barragán, Javier Osuna y Enrique Miranda también han dejado constancia de su consternación por la pérdida de esta voz fundamental de la comparsa gaditana.

No solo llegaba a tonos imposibles, una vez ahí, mecía las melodías como nadie. Posiblemente la mejor voz en la historia de la comparsa, D.E.P. Catalán Chico. — Enrique Miranda (@quiquemiranda) 30 de junio de 2019

Nono Galán abre la polémica

El autor de comparsa Nono Galán ha escrito un hermoso mensaje de condolencias relacionando los nombres de Pedro Trujillo Catalán Chico y Juan Carlos Aragón, eso sí, con un remate no exento de polémica.

Y es que el carnavalero lanza un mensaje abierto al alcalde de Cádiz, José María González Kichi, en el que pide que abra el Gran Teatro Falla para despedir al señero intérprete.