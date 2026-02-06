Miran la AEMET, ¡toma!

Los tenores de medio pelo, los contracantos chillados, los bajos con humedad de los coros, los autorcillos de rimas fáciles... todos ellos mirando al cielo. Las lluvias les han estropeado los pasacalles y ya están temiendo que los aguaceros se queden en Cádiz para la semana de Carnaval, lo que para la ciudad sería una magnífica forma de purificación y la excusa perfecta para que los forasteros, los que vienen solo a ensuciar, no venga, que ahí estoy de acuerdo, sin que sirva de precedente, con el tal Gago. Me encanta que estos andrajosos sufran lo que sufrimos quienes amamos a la Semana Santa. Se ríen de nosotros cuando nos preocupamos por el tiempo en las fechas previas al Domingo de Ramos y hacen chistes con los desasosiegos cofrades, riéndose cuando una cofradía se queda dentro de su templo. Pues así están ellos ahora. Temiendo que la lluvia les haga estar en casa cuidando de sus hijos en lugar de estar en la calle horas y horas pecando salvajemente y repartiendo sus salivas al viento desgañitándose por Cádiz. No paran de mirar los partes de la AEMET. ¡Toma! (perdón, Señor, perdón). Ahora soy yo la que me río. Una carcajada por cada acto suspendido: concursos de tablaos, pregones, cabalgatas, carruseles... jajajaja infinito. Y más me reiré si escampa justo el lunes después de Carnaval para que salga el viacrucis oficial de las hermandades con el Cristo de la Misericordia. Esa noche brillará el cielo.