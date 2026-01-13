La ministra María Jesús Montero sobre 'su chirigota' en el COAC 2026: "¡Viva Cádiz y viva su Carnaval!"

Con humor y, sobre todo, con agradecimiento, se ha tomado la ministra María Jesús Montero haberse convertido en la protagonista absoluta de la chirigota de sus paisanos sevillanos 'To pa mí' durante el COAC 2026 y, con ello, entrar en el olimpo de los políticos retratados en el certamen de coplas del Carnaval gaditano.

"Entrar en el imaginario del Carnaval de Cádiz es siempre un privilegio", ha querido expresar la responsable de la cartera de Hacienda retratada como "una diva fiscal" por la agrupación que cerró la segunda sesión de preliminares del Concurso que se celebra en el Gran Teatro Falla.

Montero ha encajado bien la parodia y quiso compartir en sus redes sociales un artículo de este Diario del Carnaval sobre su presencia en el Concurso con un texto de agradecimiento y reconocimiento "al humor inteligente y crítico de los andaluces".

El texto rezaba así: "Entrar en el imaginario del Carnaval de Cádiz es siempre un privilegio, aunque sea como diva fiscal ¡Viva Cádiz, viva su Carnaval, y el humor inteligente y crítico de los andaluces".