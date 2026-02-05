Manuel Cornejo ('Los invisibles') y la dura copla a los cribados: "Es una causa importante que merecía una letra de este calibre"

La comparsa 'Los invisibles' ha completado en esta noche de cierre de los cuartos de final un buen pase. Su autor, Manuel Cornejo, salía del escenario "muy satisfecho", a pesar de "los nervios con los que uno siempre viene aquí".

El grupo cantó una letra muy crítica al caso de los cribados de cáncer de mama, explicando cómo una mujer afectada le pedía, "tú que escribes en los carnavales", que denunciara este asunto en una copla. El final del pasodoble fue muy duro, con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, como destinatario: "Será 'pa' las mujeres andaluzas que se han quedado en el camino, un asesino".

Al respecto, Cornejo comentaba que "es una causa importante, bastante gorda, que merecía una letra de este calibre. Hemos querido cantarla porque los autores no debemos a lo que ocurre en la actualidad. No nos queríamos ir de aquí sin cantarlo y hoy era el día".

Locuras de juventud. El grupo se había aprendido, para el segundo cuplé, el más que complicado estribillo de la chirigota 'Los Amish del mono...' de Álex 'Peluca'. "Eso no ha sido idea mía, que a mí esas locuras no se me ocurren. Es idea del Tobita y el cuplé es de David. Esta gente están colgaos y yo lo estoy más que ellos", explicaba.

Un paso más en el Concurso a la espera del veredicto de esta noche hacia semifinales. "Nosotros vamos a estar aquí hasta que nos echen, lo digo siempre", concluyó.