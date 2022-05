'Las lolas lolitas' repiten premio: cantar en una semifinal de adultos

Lola, Lolita la Piconera. 'We can do' en versión infantil, guerreras (y guerreros de uniforme franchute) que han abierto telón esta noche en la segunda sesión de semifinales como primer premio de chirigotas infantiles de este COAC 2022.

Alba Oliva mostraba su satisfacción "por cantar el mismo día que mi padre". Y allí estaba su progenitor, 'Peluqui', con la baba caída disfrazado de 'Los Paco Alga', que canta después. "Hemos demostrado al público de adultos lo que podemos hacer, que somos capaces de hacer un buen Carnaval", apuntaba la joven chirigotera. A su lado Laura Grimaldi, "muy ilusionada por cantar ante tanto público".

Ahora viene lo mejor: la calle. Y el Carnaval coincide con el fin de curso. Alba, rápida ella, señala que "sacamos buenas notas todos". Miguel García, uno de los guitarras, dice solemne que "priorizamos los estudios a los ensayos". Como tiene que ser.

Uno de los autores, José Juan Pastrana, al que algún día habrá que agradecer pública y oficialmente lo que ha hecho por la cantera, decía al finalizar la actuación que la oportunidad de que los primeros premios de infantiles y juveniles canten al principio de las funciones de adultos "es un acierto porque los niños y las niñas se lo toman como un premio".

De casta le viene a las lolitas y a los gabachos. Irene, la hija de Esquivel, de la chirigota de Manolín Gálvez, sale en la agrupación. También tienen descendencia en el grupo comparsistas ahora en dique seco como Sito Fernández, también autor, y Rubén Navarro. Y la logística, tan importante en una agrupación, está a cargo de Miguel Gómez. Sin un equipazo no se consiguen cosas tan bonitas.