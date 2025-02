Lidia Macías ('Los malhablaos'): "El apellido no me pesa, estoy muy orgullosa de ser la nieta de José Macías Rete"

Cádiz/Los y las coristas de 'Los malhablaos' de Paco Mora salen exultantes por la trasera del Gran Teatro Falla tras su primer pase en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025, pero hay una componente, Lidia Macías, con una emoción especial en su cuerpo. Por fin, y después de mucho tiempo deseándolo, se estrenaba en la modalidad que hizo grande su abuelo, José Macías Rete.

Con brillo en los ojos, Lidia Macías explica lo "feliz" y lo "todavía emocionada" que se ha sentido en su debut en el Falla, además de lo "agradecida" que está a Paco Mora "por haber querido contar" con la hija de Neno Macías en su propuesta de este año. "Yo he salido en Carnaval pero siempre ligada a la calle. Primero en las charangas familiares cuando pequeña y ya después, con mi grupo de amigos, en callejeras. Pero nunca había salido en el Falla y, la verdad, que le tenía esa cosa al coro, a querer salir en coro. Y, mira, ha surgido, me ha dado la oportunidad Paco, y ha sido una maravilla", reconoce.

¿Y el apellido, Lidia, le pesa?, le preguntamos a la corista que lo tiene bien claro: "Da responsabilidad pero, ¿pesar? El apellido no me pesa, estoy muy orgullosa de ser la nieta de José Macías Rete, una persona que tanto hizo no sólo por esta modalidad sino por el Carnaval, ¿no? Contribuyendo, junto a otros como él, a que pudiera cantarse en el Falla en épocas más oscuras. Como para no estar orgullosa", acierta la carnavalera que hace su estreno en la modalidad con un coro, 'Los malhablaos', muy reivindicativa con "el ser andaluz" y "las hablas andaluzas".

A gusto "con el repertorio", con los compañeros -"me han acogido como familia"- y con el líder de la agrupación -"Paco Mora es que es increíble y tiene un oído privilegiado"-, Lida Macías, a buen seguro, repetirá la experiencia en años venideros. Pero, por ahora, habrá que pensar en esta edición. "Nosotros venimos a por todas. Yo creo que hay calidad, hay mucho trabajo y que este primer pase ha estado muy bien. Veremos a ver...", anhela.