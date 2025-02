Kike Remolino ('Los butaneros'): "Hemos dado excusas al jurado para estar el viernes en la Final"

Enrique García Rosado 'Kike Remolino' ha vuelto a vivir una sesión de semifinal muy heavy. Tanto, "que estoy asustado", confiesa. Remolino es perro viejo en esto del Carnaval, reconoce las claves, "vas viendo cómo está la gente de receptiva y ya son unos años, y si el primer día venía tan feliz y tan contento, la gente empezó a llevarnos en volandas y quiera que no , esto se te mete en la barriga y tengo que reconocer que cada vez vengo peor, con más nervios, aunque son unos nervios muy bonitos, y te entran cuando sucede esto", dice en relación a las inmejorables sensaciones de este concurso.

En este nuevo pase 'Los butaneros' han vuelto a apostar por temas de pasodobles que han calado, dedicado tanto a la salud mental, que él mismo te recomienda si hace falta, y a la importancia de la educación en casa, y de las palabras que se pronuncian entre las paredes del hogar ante los hijos e hijas para evitar actitudes racistas, homófobas y machistas. "Javi y yo teníamos muy claro que queríamos mostrar madurez en los temas a tratar, aparte del típico de presentación, desde el segundo pasodoble ya fuimos a hierro, porque hay cosas muy importantes en el mundo a las que cantar. Y todo ello con las aportaciones del grupo, claro".

En los cuplés, que han cautivado al público con los remates, no se han quedado atrás, con "temas actuales y finales madurados, dejando el metacarnaval solo para la cuarteta que tenemos en el popurrí, la de "yo lo vi", que ha vuelto a funcionar".

Unas credenciales que esta pandilla de amigos chirigoteros han presentado en tres pases, a cuál más redondo, y ante el que Kike Remolino no quiere mostrar "falsa modestia, pues no es algo que me caracterice porque trato de ser objetivo para bien y para mal, y lo he demostrado todos estos años. Y este año tenemos el viento a favor, y creo que hemos dado excusas al jurado para estar aquí el viernes, y eso queremos, para seguir más heavys".