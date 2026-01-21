Julio Álvarez: "Es una recompensa el Antifaz de Oro y la actuación de hoy con la familia que hemos formado en la chirigota"

El chirigotero Julio Álvarez ha empezado esta noche en el Falla, con el estreno de 'Piensa mal y acertarás (los desconfíaos)', un año carnavalero muy especial. En breve tendrá colgado el Antifaz de Oro que se le ha otorgado este 2026 tras comenzar en la fiesta en los años 90. "La verdad es que está siendo bonito después de un año malo en lo personal. Es una recompensa el antifaz y la actuación de hoy con esta familia que hemos formado. Ha sido un día precioso", apuntada nada más terminar el pase.

Pero, ¿confías en lo que pueda pasar en este concurso?, preguntamos al tipo. "No nos fiamos de nada, de nada y de nadie. Pero nosotros hemos venido a divertirnos y con esto estamos pagados. Y no quiero que suene a prepotente ni que suene a tópico, te lo digo de corazón. Esttá claro que venimos a concursar y a intentar ganar, por supuesto. Pero que no tenemos presión ni nada de eso", apunta, después de dos años exitosos desde que estos chirigoteros experimentados se unieron para esta chirigota de los Villegas con componentes como Cristóbal y Chico Cornejo.

De hecho, el chirigotero se alegra de que el concurso de chirigotas parezca que vaya a estar competido. "Lo que me gusta y me emociona es que la gente joven viene muy bien. Eso hace que los viejos nos pongamos las pilas".

El gaditano está contento con el resultado de estos desconfiados, que tienen un sello marcado como se nota, por ejemplo, en esas cupletinas al tipo. "Este año además tenemos Juanito Osorio, que es un tío que viene de la calle y está acostumbrado a moverse en ese hábitat. Ha traído más de 30 cuplés".

Julio Álvarez es un carnavalero que ha tocado las cuatro modalidades, comenzando en coros con Juan Antonio Lamas a mediados de los 90 y alcanzando su primera final como componente de la comparsa de los Álcántara ‘Taller de melodías’ (1995). También salió en el coro de La Salle Viña antes de enrolarse en chirigotas como ‘Los panteras’, ‘Vota PICHA’, ‘Los veteranos del Vietnam’, ‘Golfus de Roma’ o ‘Robinsón de la Isla’, todas ellas finalistas. Ya como director obtiene el primer premio en 2008 y 2009 con ‘Las pito-risas’ y ‘Salón de Belleza El Tijeritas’, respectivamente. Actualmente forma parte de la chirigota de los Villegas, siendo primer premio en 2024 con ‘Los exageraos’.