El Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene a sus Antifaces de Oro

La Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro, reunida en la tarde de este lunes, ha dado a conocer sus propuestas para la concesión de este galardón en el Carnaval de Cádiz 2026, premiando así a todo una vida dedicada a la fiesta gaditana.

Así, en el apartado de autores el elegido es José Manuel Sánchez Reyes, que ha sido letrista desde 1988 de numerosas chirigotas y coros de La Salle Viña. Comenzó en 1988 con la chirigota juvenil 'Si te he visto no me acuerdo'. Su primera final en adultos fue la de 1994 en coautoría de letra con Carapalo, sacando la chirigota 'Dios dijo hermanos, pero no primos'. Luego se unió a Yuyu para hacer 'Los últimos en enterarse' y 'Los bordes del área', antes de alcanzar el primer premio de coros con La Salle Viña en 'El habla de Cádiz' (1997). Le siguieron chirigotas como 'Club de fans de Estrellita Castro', 'Los veteranos del Vietnam' o 'Los monstruos de pueblo'. Participó en 'Los de gris', primer premio de 2013, y luego con Manolo Santander hizo chirigotas como 'La maldición de la lapa negra'. Con su hijo Manolín y Carlos Pérez fue primer y segundo premio con 'La misión' y 'Los viñanos', respectivamente.

En cuanto a los Antifaces de Oro para los componentes, uno de ellos recae en el chirigotero Julio Álvarez, un carnavalero que ha tocado las cuatro modalidades, comenzando en coros con Juan Antonio Lamas a mediados de los 90 y alcanzando su primera final como componente de la comparsa de los Álcántara ‘Taller de melodías’ (1995). También salió en el coro de La Salle Viña antes de enrolarse en chirigotas como ‘Los panteras’, ‘Vota PICHA’, ‘Los veteranos del Vietnam’, ‘Golfus de Roma’ o ‘Robinsón de la Isla’, todas ellas finalistas. Ya como director obtiene el primer premio en 2008 y 2009 con ‘Las pito-risas’ y ‘Salón de Belleza El Tijeritas’, respectivamente. Actualmente forma parte de la chirigota de los Villegas, siendo primer premio en 2024 con ‘Los exageraos’.

También recibirá el premio el comparsista Francisco Joaquín Fernández 'Sito' , componente de comparsas de Tino Tovar como 'Tic-Tac', 'Juana la loca', 'Los del año catapum', 'El Creador', 'Los gadiritas' o 'La canción de Cádiz'. Igualmente formó parte de chirigotas como 'Vota PICHA' y comparsas como 'La cuadrilla'. Es un gran entusiasta de la cantera, compartiendo con José Juan Pastrana la autoría de chirigotas juveniles.

Sebastián González 'Chano El Bombista' es otro de los elegidos. Se inició en la chirigota ‘Los hippies’ (1968) y salió luego en agrupaciones como ‘Los ribereños gaditanos’ (1972), ‘España y olé’ (1976) o las chirigotas de Fletilla, ambas primeros premios, ‘Los de la madre pelusa’ (1978) y ‘Los mulilleros de Cai’ (1979). Luego llegaron grandes comparsas como ‘Charlatanes de feria’ (1981), ‘Voces negras’ (1982), ‘Agua clara’ (1983), ‘Hombres azules’ (1985), ‘Orfebres’ (1986) o ‘Suspiros de Cai’ (1992).

Mercedes Lamas estrenará el Antifaz de Oro anual que la Asamblea concederá a partir de ahora a una mujer, sucediendo así a la única que lo tenía hasta ahora: Adela del Moral. Siempre tocando la bandurria, su primera agrupación fue el coro de su padre, Juan Antonio Lamas, 'La inquisición', finalista en 1992, saliendo en otros muchos con su progenitor como 'El ventorrillo', segundo premio en 1999, 'Calle nueva' o 'El balneario de la Palma y del Real'. Formó parte de coros de Francis Sevilla Pecci como 'El patio de mi casa' o 'Los hijos del 78'. En los últimos años ha salido en el Coro de Los Niños, desde 'El diablo se viste de coro' hasta 'La desafinada'.

Se conceden dos Antifaces a título póstumo. Uno de ellos para Juan Fernández Elena 'El Tojo', recordado comparsista que se inició en coros de Puerto Real y que fue componente de destacadas comparsas como 'España la nueva', 'Los soldaditos' , 'Suspiros de Cai' , 'Charrúas', 'Noche de Falla', Pulchinela', o 'El legado Andalusí', con la que se despidió del Carnaval.

El otro galardón póstumo es para Antonio Gómez 'Chicuelo', que fuera en sus primeros años cuartetero, por ejemplo en 'El show de Lola Coliflores' (1983) y que durante muchos años fue postulante de la comparsa que dirigía su hermano, Ángel Subiela. Entre ellas 'Los piratas', 'El brujo', 'Los templarios', 'La trinchera', 'Los condenaos' o 'Los ángeles caídos'