José Antonio García Molina ('Los que la tienen de mármol'): "Llevamos cuatro meses ensayando boca abajo"

Si José Antonio García Molina tiene siempre algo claro es que muere por Cádiz y su Carnaval. Y este año, con su chirigota 'Los que la tienen de mármol', viene a morir y resucitar si hace falta, para cantar todo un repertorio desde los nichos en los que se han postrado ante el público del Falla. Toda una sorpresa escénica.

Y es que los chirigoteros del Molina y el Melli han cantado boca bajo en todo momento, dentro de estos habitáculos por los que estos muertos asomaban con sus coplas y cupletinas. "El repertorio ha costado, sí que ha costado, pues hemos ensayado cuatro meses así, boca abajo", con la complejidad que supone hacerlo prácticamente postrados sobre el diafragma. "Hemos sacado la fuerza de donde hemos podido", explica de esta posición en escena, donde además se han distribuido en las dos filas en las que la empresa Arte y Vida han distribuido sus nichos. "Y esto ha sido posible gracias a Luis y a Dani, que aunque no salgan, son de la chirigota, pues sin ellos sería imposible, y se encargaron de montar los andamios dispuestos de la misma manera en la que hemos aparecido hoy", narra el chirigotero, muy contento tras la actuación en la que, una vez más, el público del Falla les ha devuelto este cariño que tanto les mata de alegría.

A la complejidad postural se une la de la orquesta cantando delante, ante lo que Jose Molina responde "que todo ha sido posible gracias a muchos ensayos, mucho, está muy trabajado", confiesa de la puesta en escena y un repertorio repleto de cupletinas, un año más como común denominador desde hace varios concursos. "Y muchas más que tenemos, todo lo que nos dejen soltar", advertía tras el palo del pasado concurso, en el que se quedaron en cuartos tras firmar dos finales consecutivas y conquistar nada menos que el primer premio en 2023 con 'Amo escuchá, chirigota callejera' y el tercer premio en 2024 con 'La callejera invisible'.

Una chirigota, la que firma junto a Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli , que se desvía del tipo de los últimos años, convertidos en unos muertos más vivos que nunca, ha advertido el chirigotero tras protagonizar un aplaudido pase por el respetable.