El momentazo de Joaquinito el Alegría como cartel del Carnaval en la chirigota del Cascana

A las dosis de poca vergüenza que derrochó el repertorio de 'Los cuarentena principales', el grupo liderado por Juanlu Cascana, aún le quedaba un 'bonus track' al terminar el popurrí. Por las tablas del teatro aparecía Joaquinito el Alegría nada menos que caracterizado como el protagonista del veraniego cartel del Carnaval 2022, este personaje con gafas y poco pelo que toma el sol con coloretes, un slip y una capa amarilla en la playa de La Caleta.

El Alegría se pegaba un cantencito con mucho arte entre las carcajadas del respetable, que pasaba un buen rato para terminar la primera sesión de preliminares. "Yo no soy el pregonero , pero eso a mí me da igual porque soy el protagonista del cartel del carnaval. La gente venga a rajar, ¿por qué no me han pintao a mí? Yo no tengo cuerpo danone, pero lo tengo de Petisuise", entonaba el gaditano con ayuda de un particular apuntador, Juan Ardentía, speaker del Cádiz que este año se suma también a estos chirigoteros.

Y que esta agrupación es capaz de arrancar lágrimas de la risa con cada golpe, a cada cual más absurdo y loco, perdonándose con ello algunas de sus carencias. Con pocas pretensiones, arranca el mejor rato de la noche para cerrar la primera función.

Personajes reales y de ficción

Una pléyade de personajes (reales y de ficción) venían en troupe desde La Viña, legión del barrio que siempre acompaña al grupo. Cascana era Fernando Simón y 'El Popo', la Tía Pepa, protagonista de tantos videos durante el periodo de encierro en 2020. Willy con su silla de ruedas tuneada para parecer un enorme gel hidroalcohólico. El Coñeta, con la suya, en el papel del virus. José Gago, hermano de Ángel, haciendo de Miguel Bosé, negacionista del coronavirus pero no del Carnaval auténtico y disparatado, o Paquito del Mentidero. Y de simples mortales confinados chirigoteros como El Kaka o Juan 'Ardentía'. Y como remate al popurrí, este aparición estelar del cantaor gaditano Joaquinito Alegría como si fuera el cartel del Carnaval 2022.

Esta chirigota tiene historias para escribir un libro. Unos ensayos disparatados (que han traído por la calle de la Amargura a un hombre tan serio como el Ardentía), con la mitad de componentes que un coro. Pero siempre llegan al Falla y forman el taco.