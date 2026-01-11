Javi García 'el ojo' y Sergio Guillén 'el tomate' ('Los hombres de Paco'): "Queremos retomar el estilo de chirigotas de Juan Carlos Aragón"

Muy emocionado salía de la actuación de 'Los hombres de Paco' Javi García 'el ojo', que tras el segundo premio del pasado año en la modalidad con 'Los butaneros', ha vuelto a vivir la conexión con el público desde bambalinas y junto a otro de los autores, Sergio Guillén 'el tomate'. "Este año lo que pretendía era sacar junto a mi amigo -por Sergio- una agrupación después de toda una vida juntos y sin hacer nada los dos". Así que se estrena en el nuevo concurso de una forma muy intensa, y de la mano de "este grupo de locos chirigoteros, que me dan vida cada semana en el ensayo".

Una chirigota, la de los Pibes, que el año pasado dejó muy buenas sensaciones y que ha entrado pisando fuerte este COAC con dos letras cañeras a la hipocresía del Concurso y a la crisis de los cribados y de la sanidad pública con el gobierno de Juanma Moreno "que se debería preocupar más por las personas de carne y hueso", al hilo del pasodoble que hace referencia a la restauración de la Virgen de la Macarena como "prioridad".

Cuando nos reunimos teníamos claro que "teníamos que decir cosas, de eso se trata y, además, es una chirigota pensada para fijarte en los detalles a medida que la vas escuchando más, con músicas originales salvo la cuarteta del Brujo a Bruno, y ese es el camino, seguir el estilo de chirigotas que dejó Juan Carlos Aragón en el camino, que no se ha vuelto a hacer porque parece más fácil hacer lo otro, aunque salvando las distancias lógicamente".