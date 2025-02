Javi Bohórquez: "Son otras fiestas las que tienen 'paguitas' y el Carnaval nos lo pagamos nosotros"

Cádiz/'La tribu' de Chapa y Raúl Cabrera ha realizado un pase de semifinal de corte "muy andaluz" y "muy reivindicativo" con el que los miembros de la laureada comparsa gaditana están "muy contentos". Así lo expresa su líder, Javi Bohórquez. que sobre todo pone en valor "las letras de pasodoble" que están trayendo al concurso; "letras con bastante peso", valora.

"Tenemos un autor bastante, como te digo yo, con una edad ya bastante madura para escribir este tipo de cosas, para no decir las cosas en plan populista, sino bien argumentadas", defiende el comparsista al que le gusta "mucho" tanto "las letras de actualidad" como la que hace referencia al sentimiento de los andaluces frente "a las etiquetas" que les cuelgan las personas de fuera de Andalucía.

"Es que era un momento idóneo, disfrazado de la tribu, disfrazados de sudamericanos, para aprovechar y cantar un pasodoble sobre el racismo", explica Bohórquez sobre la discriminación que históricamente sufren los andaluces con respecto a un estado centralista. "Y luego tenemos un pasodoble muy potente que le hemos cantado a Juanma Moreno, por la forma de administrar el dinero en arte y cultura. Pasodobles documentados y con letras que en el Carnaval de Cádiz nunca se le ha dado un duro, ¿no?", explica el director de 'La tribu'.

Especialmente, el comparsista se congratula por esta segunda letra donde Miguel Ángel García Argüez hace un repaso por las diferentes manifestaciones culturales sostenidas económicamente por la Junta de Andalucía. "Y me hace gracia porque suelo leer muchos comentarios, cuando la gente se pone en la cola para comprar las entradas del Falla, tipo estos son los de las paguitas y, al final, resulta que son otras fiestas las que tienen paguitas y el Carnaval nos lo pagamos nosotros. Cansa un poco esto ya", decide.

Menos cansancio -"lo decíamos de coña"- siente al ser preguntado por las críticas de la chirigota del Cascana a la gestión de su agrupación sobre la memoria de Juan Carlos Aragón. Tema, por cierto, que han tratado en uno de los cuplés de este pase con un remate, cuanto menos, directo...La chirigota es un mojonazo.

"En los mismos términos que han hecho ellos su Carnaval y en su forma de entenderlo, pues así lo hemos hecho nosotros. A mí no me gusta hacer estas cosas, porque pienso que el Carnaval está para cantar otras cosas, pero si ellos han hecho las cosas con tan poco gusto y con tan poco tacto, pues nosotros hemos querido ponerles un espejo. Pero no pasa nada, son amigos, unos años nos podemos equivocar nosotros y esto es Carnaval. No hay nada más", resta importancia al cruce de letras.