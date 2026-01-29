La ira de Dios

He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en Camposoto. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca del Arco de Garaicoechea. He visto viejas volando agarradas a sus paraguas como la Mary Poppins esa por la plaza de Abastos. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia.

Dicho todo esto, hay que ver el sangangui que tiene Don Antonio. Un viento de trece años, dice el gachó que le había dado en la carita. Pues anda que el huracán de ayer... No sé como no se retira de una vez, a ver si cunde el ejemplo.

Me da mucho coraje no poder salir de mi casa ni para ir a misa por culpa del tiempo, pero, por otro lado, pienso en un Domingo de Carnaval en estas mismas condiciones, con una buena tormenta de nombre angango, y me entra un cosquilleo por la bajera que bordea el pecado mortal hasta el punto que me obliga a santiguarme.

Mi sobrino Anselmo, que es muy guasón, me ha preparado para estos días unos de esos tacatás que llevan mis amigas pero tuneado. Le ha puesto en las esquinas dos faroles y en el centro una candelería más hermosa que la de la Virgen de las Penas. La cuestión es que yo soy muy presumida y prefiero agarrar mi carrillo de la compra en color morado Medinaceli y caminar meciéndome como si llevara delante a Benito Jodar. Una tiene su orgullo y no quiero que nadie piense que me hago mayor. Me queda cuerda para rato.