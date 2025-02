'Los inhumanos', crítica con Cádiz-Fenicia y la chirigota de Puerto Real: "Venimos a pasarlo bien y a decir lo que queremos"

'Los inhumanos' cerraba sesión este viernes con la misión cumplida. "Lo hemos pasado de lujo porque al final es nuestro sello, es venir a disfrutar de verdad. No es eso de que se dice, es de verdad de pasárnoslo bien", decía Miguel Ángel Rios, uno de sus autores tras bajar de las tablas tras un buen baile de un botellón de Carnaval. "Mucha gente piensa que si cantas algo te puedes quedar fuera, pero nosotros venimos a disfrutar con los amigos y a decir lo que queremos", apuntaba este particular torero, orgulloso del "mejor grupo que he tenido en mi vida " y de "todos los que rodean esta chirigota, porque los que han venido de figurantes son también nuestra familia"

Entrando en materia, la chirigota había cantado en este pase de cuartos dos pasodobles críticos, el primero en defensa de los artesanos gaditanos -que salieron a las tablas- y contra cómo se hizo Cádiz Fenicia, con la licitación a una empresa valenciana de figuras que adornaron las calles de Cádiz, "algo sobre lo que hay un gran desconcimiento". "Se podía haber hecho mejor y se queda en Cádiz", manifestaba, y consideraba que con esta letra "la gente se enteraba de problemas de Cádiz que se escapan en el día de hoy".

En el segundo cuestionaban la estrategia de la chirigota de Puerto Real y su estrategia de doble participación en este concurso. "Llevamos días escuchando que si es legal, ilegal, ambiguo, que si telón... y a lo mejor hay que preguntarse ya si es ético. Nos agarramos aquí a lo ambiguo y creo que son cosas que podemos pagar durante muchos años, porque aún seguimos pagando las de hace 15". comentaba el autor gaditano, que se mostraba crítico que con esta manera de hacer el concurso, "no es nuestro estilo, ni nuestra forma de pensar, porque sabemos de qué va esto, y te imitan y mañana vienen 40 que no saben de qué va y se puede convertir en una mamarrachada".