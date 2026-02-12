COAC 2026
Orden de actuación de la cuarta y última sesión de semifinales en el Teatro Falla

Infografía: Agenda del Carnaval de Cádiz 2026

Consulta todos los acontecimientos que van a tener lugar durante el Carnaval de Cádiz 2026.

Programación carnaval 2026
Programación carnaval 2026 / Miguel Guillén

Del 12 al 22 de febrero, Cádiz celebrará su Carnaval. Durante estos días, la ciudad acogerá una amplia programación de coplas, conciertos y actividades familiares.

A continuación, puedes consultar en esta infografía los eventos más destacados, con su horario y localización.

Programación Carnaval de Cádiz 2026

Gráfico: Miguel Guillén

📅

Selecciona un día para ver la agenda

Tras el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, las agrupaciones más destacadas pisarán los diferentes tablaos repartidos por la ciudad.

