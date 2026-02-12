Infografía: Agenda del Carnaval de Cádiz 2026
Consulta todos los acontecimientos que van a tener lugar durante el Carnaval de Cádiz 2026.
Del 12 al 22 de febrero, Cádiz celebrará su Carnaval. Durante estos días, la ciudad acogerá una amplia programación de coplas, conciertos y actividades familiares.
A continuación, puedes consultar en esta infografía los eventos más destacados, con su horario y localización.
Tras el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, las agrupaciones más destacadas pisarán los diferentes tablaos repartidos por la ciudad.
