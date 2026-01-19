Indignación en las comparsas de Alcalá de Guadaíra y Tarifa por la suspensión del COAC "a las cuatro y cuarto de la tarde"

La estupefacción y, sobre todo, la indignación, ha recorrido el viñero bar La Isleta cuando pasadas las cuatro de la tarde desde el Ayuntamiento de Cádiz se hacía pública la decisión de suspender la función de este 19 de enero del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 en señal de respeto por los fallecidos en el accidente de tren que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba). "Comprendemos perfectamente que no haya sesión, lo que no entendemos es que se nos haya comunicado a las cuatro y cuarto de la tarde".

Quien habla, Jesús Gómez, es uno de los autores de la comparsa de Alcalá de Guadaíra 'El patriota', una de las competidoras de una sesión que, recordemos, fue la primera en agotar su aforo, por tanto, la función más deseada. Pero todo ello queda en un segundo plano "ante la tragedia" para el carnavalero sevillano con más de 20 años de participación en el Falla. Sin embargo, insiste, "lo que no tiene disculpa es la hora a la que se ha tomado la decisión".

"¿Esto quién lo paga, Manué?, como decía El Bizcocho", ironiza Gómez sobre "las casi cien personas de Alcalá de Guadaíra", entre componentes y familiares, que desde este domingo están en Cádiz; entre ellas, "cinco maquilladoras y dos peluqueros" que antes de la comunicación de la suspesión de la función "ya habían empezado a caracterizar a parte de la agrupación". "Llevábamos tres horas ya aquí con ellos trabajando", lamenta.

"Tremendo, tremendo, esto es tremendo. Vamos, yo llevo 24 años, desde 2002, viniendo al Falla, al principio con mi compadre Roberto Leal, y esto es que me parece increíble. Ahora a las seis de la tarde nos ha dicho Humberto (González, presidente de la asociación de Comparsistas 1960) que nos reúnen en el Falla para ver qué hacemos y cuándo cantamos y eso. Y yo entiendo que es vuestro Concurso, que son vuestras normas, y que nosotros pues lo aceptamos al participar, pero me parece que esto ya es pasarse cuando es algo que se podría haber comunicado por la mañana. Creo que no es de recibo", se queja.

La comparsa de Tarifa ya estaba maquillada

También en el barrio de La Viña estaban ya maquilladas las componentes de la agrupación de Tarifa, 'La última cuerda'. Conocida como la comparsa de las niñas de Tarifa, estaban aquí con muchos familiares y su directora hablaba de sentimientos contradictorios. "Sabemos que estamos hablando de vida de personas y mostramos totalmente nuestro respeto y solidaridad", apuntaba su directora Savitri Chablani, pero cree que la decisión se podía haber tomado muchas horas antes. "Todo esta situación se sabía desde anoche. Esta mañana recibimos una llamada de que había una reunión pero nos dijeron que nos nos preocupáramos y al final a las cuatro nos enteramos por los medios de la decisión final y porque he llamado yo", lamentaba la comparsista.

La tarifeña no sabe "cómo vamos a poder acarrear otra vez todos los gastos que hemos tenido ya, de traer el decorado, autobús, fotógrafo, maquillaje,...". "Es de lógica que si se va a suspender y más en un concurso tan grande como éste, no te avisen pasadas las cuatro de la tarde cuando se sabía desde anoche", incidía siempre con el respeto que le merece la tragedia ocurrida.

La agrupación acudirá a la reunión de la cita mientras que el resto de componentes y familiares se esperan en Pericón de Cádiz para volver todos juntos en el autobús.