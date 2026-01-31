Carnaval
La Erizada de La Viña en Cádiz repartirá gambas en vez de erizos
Chirigota Veniamos de Nuevo
Chirigota Veniamos de Nuevo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna

Las imágenes de la quinta semifinal de infantiles del COAC 2026

Seis agrupaciones pasan por las tablas del Falla desde el mediodía del sábado

Orden de acutación de cuartos de final del COAC 2026

31 de enero 2026 - 17:09

Comparsa El Hilo Rojo
1/24 Comparsa El Hilo Rojo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa El Hilo Rojo
2/24 Comparsa El Hilo Rojo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa El Hilo Rojo
3/24 Comparsa El Hilo Rojo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa El Hilo Rojo
4/24 Comparsa El Hilo Rojo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Blam, Blam, Blam...
5/24 Cuarteto Blam, Blam, Blam... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Blam, Blam, Blam...
6/24 Cuarteto Blam, Blam, Blam... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Blam, Blam, Blam...
7/24 Cuarteto Blam, Blam, Blam... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Veniamos de Nuevo
8/24 Chirigota Veniamos de Nuevo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Veniamos de Nuevo
9/24 Chirigota Veniamos de Nuevo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Blam, Blam, Blam... G
10/24 Cuarteto Blam, Blam, Blam... G / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Veniamos de Nuevo
11/24 Chirigota Veniamos de Nuevo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Veniamos de Nuevo
12/24 Chirigota Veniamos de Nuevo / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Academia de Baile...
13/24 Cuarteto Academia de Baile... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Academia de Baile...
14/24 Cuarteto Academia de Baile... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Academia de Baile...
15/24 Cuarteto Academia de Baile... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Academia de Baile...
16/24 Cuarteto Academia de Baile... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Academia de Baile...
17/24 Cuarteto Academia de Baile... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa El Barrio del Arte
18/24 Comparsa El Barrio del Arte / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Cuarteto Academia de Baile...
19/24 Cuarteto Academia de Baile... / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa El Barrio del Arte
20/24 Comparsa El Barrio del Arte / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Las Peloteras
21/24 Chirigota Las Peloteras / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Las Peloteras
22/24 Chirigota Las Peloteras / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Chirigota Las Peloteras
23/24 Chirigota Las Peloteras / Ayto Cádiz /J.M. Reyna
Comparsa El Barrio del Arte
24/24 Comparsa El Barrio del Arte / Ayto Cádiz /J.M. Reyna

