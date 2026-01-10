Las imágenes de la Pestiñada popular del Carnaval de Cádiz 2026

La fiesta enlace entre la Navidad y el Concurso de Agrupaciones, la Pestiñada, congrega esta noche a numerosos gaditanos que no quieren perderse la posibilidad de degustar pestiños y anís, el día antes del inicio del certamen de coplas allí mismo, en la plaza de Fragela. Los entusiastas peñistas de Los Dedócratas vuelven a sacar adelante una celebración que ha contado con una zambomba gaditana y con las actuaciones de varias antologías de coplas de siempre.
1/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
2/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
3/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
4/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
5/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
6/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
7/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
8/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
9/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
10/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
11/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
12/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
13/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
14/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
15/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
16/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
17/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
18/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
19/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
20/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
21/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
22/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
23/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
24/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
25/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
26/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
27/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
28/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
29/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
30/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez
31/31Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026/Miguel Gómez