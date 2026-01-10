Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026
Las imágenes de la Pestiñada populatr del Carnaval de Cádiz 2026 / Miguel Gómez

Las imágenes de la Pestiñada popular del Carnaval de Cádiz 2026

Colas, pestiños, anís y villancicos en la plaza del Falla de Cádiz como previa al concurso del Carnaval

Miguel Gómez

10 de enero 2026 - 21:12

La fiesta enlace entre la Navidad y el Concurso de Agrupaciones, la Pestiñada, congrega esta noche a numerosos gaditanos que no quieren perderse la posibilidad de degustar pestiños y anís, el día antes del inicio del certamen de coplas allí mismo, en la plaza de Fragela. Los entusiastas peñistas de Los Dedócratas vuelven a sacar adelante una celebración que ha contado con una zambomba gaditana y con las actuaciones de varias antologías de coplas de siempre.

