A la venta de las entradas para las semifinales del COAC 2026: locura en Cádiz para comprar una localidad

La cola para comprar una entrada para semifinales llegaba hasta el Campo del Sur a media hora de que se abrieran las taquillas en el Ayuntamiento.

Fin de semana de colas irremediables para conseguir entradas para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026. El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que la venta para las cuatro sesiones de semifinales comenzarán este domingo 11 de enero a partir de las 10:00 horas en las taquillas del Consistorio, una medida por la que se ha adoptado este año para favorecer a los vecinos de la ciudad la adquisición de las localidades. Una vez que finalicen las colas, las entradas disponibles pasarán a venderse en Internet a través de la página web de Bacantix.

La medida, que favorece al gaditano, deja sin embargo imágenes de largas colas a las puertas del Ayuntamiento. Así ocurrió el sábado con la venta de cuartos y esta misma mañana con las de semifinales. Y como muestra, un 'botón': a las 9:30 horas de este domingo, la cola para la compra de semifinales llegaba ya hasta el Campo del Sur, y eso cuando las taquillas no se abren hasta las 10:00 horas.

Precios de las entradas para semifinales del COAC 2026

Los precios de las entradas de esta fase de semifinal no se han modificado con respecto a la última edición, oscilando desde los 60 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, los 40 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, los 35 euros en Anfiteatro y 30 euros en Paraíso.

La Delegación de Fiestas y Carnaval recuerda que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona, siendo una de ellas para el comprador y con un máximo de dos sesiones en cada compra. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas.

Asimismo, estará permitido adquirir una única localidad a aquellas personas que deseen asistir a todas las sesiones de semifinal hasta un total de 4 sesiones.

Cabe recordar que las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona que vaya a asistir a la sesión correspondiente. Por este motivo, será indispensable mostrar el DNI junto con la entrada en el acceso al Gran Teatro Falla.

No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Las entradas para esta fase destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años, personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional, y personas con discapacidad igual o superior al 65 %, se pondrán a la venta el lunes, 12 de enero de 2026, a partir de las 10 horas, en la taquilla del Gran Teatro Falla.

Las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra, la documentación pertinente que acredite la circunstancia de la movilidad reducida y el cumplimiento del requisito de la edad.

Será preceptivo que las personas de edad inferior a dieciséis años estén siempre acompañadas de una persona legalmente responsable de la misma o persona mayor de edad expresamente autorizada por aquélla, para ello, se encuentra a disposición de los interesados el impreso para cumplimentar dicha autorización.

Cabe recordar que la fase de semifinales del COAC se extenderá desde el 8 al 11 de febrero, comenzando las sesiones a las 20 horas.

Entradas para cuartos del COAC 2026

El Ayuntamiento de Cádiz informó anoche que a eso de las 23:30 horas ya no quedaban disponibles entradas para los cuartos del COAC 2026. Cabe recordar que para estas fases, las entradas también se pusieron a la venta a través de las taquillas del Consistorio desde el sábado a las 10:00 horas. Una vez terminada la venta física, las pocas plazas restantes pasaron a la venta a través de Bacantix y finalmente se vendió la última a eso de las 23:30 horas.