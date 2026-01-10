La primera de las fiestas gastronómicas del Carnaval se celebra esta noche en la plaza Fragela, delante del Gran Teatro Falla. Como previa al inicio del concurso, la peña Los Dedócratas retoma su tradicional reparto de pestiños y anís y mucho público se ha acercado para disfrutar de este especial paso de la navidad gaditana y al Carnaval. Hay colas para poder degustar los 10.000 kilos de pestiños previstos entre actuaciones de zambombas y de antologías carnavalescas.