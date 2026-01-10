Colas, pestiños, anís y villancicos en la plaza del Falla de Cádiz como previa al concurso del Carnaval

La Pestiñada popular 2026 se celebra con mucho público esta noche de sábado

La guía del COAC 2026

Repearto de pestiños en la Pestiñada 2026 / Miguel Gómez

10 de enero 2026 - 20:32

La primera de las fiestas gastronómicas del Carnaval se celebra esta noche en la plaza Fragela, delante del Gran Teatro Falla. Como previa al inicio del concurso, la peña Los Dedócratas retoma su tradicional reparto de pestiños y anís y mucho público se ha acercado para disfrutar de este especial paso de la navidad gaditana y al Carnaval. Hay colas para poder degustar los 10.000 kilos de pestiños previstos entre actuaciones de zambombas y de antologías carnavalescas.

