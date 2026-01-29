Hemeroteca del carnaval: el album del Libi

En el Cómico se presentan comparsas ante el público. 1928

Aparte del concurso que esta noche se celebra, en el Principal, entre las comparsas del conocido maestro Manolo Cañamaque, en el Cómico se presentan hoy otras comparsas ante el público.

Se trata de ‘Los mayordomos internacionales’, ‘Mister Chicharrón y sus lilicocos’, ‘Los boxeadores de pesos pesados’ y ‘Los ramilletes o flores de España’.

Por otra parte, el alcalde de la ciudad, Ramón de Carranza, ha publicado otro bando sobre el Carnaval en el que recuerda la prohibición de arrojar pelotas de papel prensado, alverjones, lentejas, garbanzos, bolas de asafétida, polvos de pica-pica y cuanto pueda causar daño. También se recuerda la prohibición existente de usar disfraces de distinto sexo.

Los Carnavales de Cádiz en el año de 1855. 1957

Hace 102 años la fama del Carnaval de Cádiz ya se extendía fuera de los límites de nuestra ciudad.

El escritor Francisco Flores Arenas nos describía el Carnaval de 1855 y el baile de máscaras celebrado en el Casino Gaditano. El patio, techado de cristales, ofrecía la apariencia de un suntuoso salón con sus columnas tapadas de guirnaldas y cubierto el suelo de blanco tapiz. En el tocador de señoras se ofrecían dulces y refrescos y en el salón de fumar, bebidas de todas clases.

La juventud se lanzó a bailar polkas y rigodones hasta que se llamó, a la una de la madrugada, a la cena.

Las risas y alegrías alternaban con los taponazos del champagne al compás de la orquesta que llamaba al ritmo de vals.

Asociación de Veteranos ‘Manuel López Cañamaque’. 1995

La Asociación de Veteranos del Carnaval ‘Manuel López Cañamaque’ continua cosechando éxitos en este Carnaval.

Tras haber conseguido llenar la plaza de El Mentidero el pasado lunes para repartir cinco mil corrusquillos gaditanos, ayer volvieron a abarrotar la gaditana plaza con motivo de la celebración de la final en la calle, en convenio con la Fundación Gaditana del Carnaval.

El album de Emilio Gutiérrez Cruz ‘el Libi’. 2001

Cuartetero, chirigotero, ‘segurata’, corista, y amenaza con sacar, en un futuro no muy lejano una comparsa. Año tras año revoluciona el Carnaval y todo lo que toca lo convierte en humor, originalidad y fino provocación; incapaz de buscarse enemigos, es también un mago de la improvisación.

En varias ocasiones, Emilio Gutiérrez Cruz ha colaborado con Diario del Carnaval. Jiiiiiuuuuuu.