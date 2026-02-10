Hemeroteca del carnaval: El álbum de Eduardo Bablé

Bailes de máscaras en el Centro Mercantil. 1876

En la noche de hoy miércoles, de ocho a doce y de doce a seis de la mañana, se celebrarán dos sesiones de bailes, el primero de sociedad y el segundo público, en los magníficos y elegantes salones del ‘Centro Mercantil y Recreativo’, situado en la calle de Bilbao de nuestra ciudad. La brillante banda que dirige el maestro Rueda, el exquisitamente surtido café, el servicio de confitería y restaurant y los agradables acordes de la polka hacen esperar una agradable velada y la concurrencia del numeroso público habitual de estas fiestas. l La fiesta dada anoche en el local del teatro de La Cabaña, amenizada por orquesta, estuvo muy animada, habiendo bastante concurrencia de máscaras. Fue una agradable velada.

Falta de presupuesto para el Carnaval. 1901

La Comisión de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz se reunió ayer con el alcalde, al que manifestaron que hubiera sido su deseo organizar grandes festivales, dignos del buen gusto y fama de nuestro Carnaval, pero que debido a lo reducido de la dotación del capítulo de fiestas la han hecho desistir de la celebración de cabalgatas y mascaradas. No obstante, la Comisión ha acordado dar la mayor esplendidez a las iluminaciones eléctricas de la calle Duque de Tetuán y plaza de la Constitución, principales centros de concurrencia.

Asimismo, la plaza de Isabel II se iluminará a la veneciana y tendrán lugar vistas de fuegos artificiales.

Este es el programa oficial que se puede ofrecer este año.

Las primeras comparsas de este año.1976

Las dos primeras comparsas para las Fiestas Típicas Gaditanas de este año han sacado a la calle sus carteles anunciadores.

Se trata de la agrupación denominada ‘Ilusión Carnavalesca’, de la que es director José Moreno y autor de letra y música Oscar Iradi, y de la comparsa ‘Los Samaritanos’, con letra y música del autor gaditano Rafael Herrera y dirección de Ramón Moreno.

El álbum de Eduardo Bablé hace 25 años. 2001

Y con todos ustedes, don Eduardo Bablé, el querido, y ya jubilado, presentador de sala que durante casi tres décadas anunció a las agrupaciones en el Gran Teatro Falla. “¿Cuándo empezó su relación con el Concurso?”, le preguntó la compañera Tamara en una entrevista. “En Carnaval, la última vez que yo entré por la puerta principal del Teatro Falla con una entrada fue en el año 1969”, destacó Bablé.