Ya hay fecha para el sorteo de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026

El Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene su primera fecha clave. El Ayuntamiento de Cádiz ha fijado ya la fecha del sorteo que definirá cuándo cantará cada uno de los grupos que participarán en el certamen. Según ha anunciado la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, el orden de participación del COAC 2026 se sorteará el día 8 de noviembre, sábado.

El acto se celebrará en el Palacio de Congresos, estando el acceso abierto hasta que se complete el aforo y ofreciéndolo Onda Cádiz Televisión en directo.

De cara a ese sorteo del 8 de noviembre, Beatriz Gandullo ha anunciado también que a finales del mes de octubre se celebrará un último consejo de participación, a priori, en el que se definirá todo lo relativo al COAC 2026: fecha de inicio, número de grupos por cada sesión, cantidad máxima de grupos que pasan a cada fase del concurso...

También servirá ese consejo de octubre para abordar las últimas propuestas que los colectivos carnavalescos han presentado de cara al concurso del próximo año. Entre ellas, ese ensayo general previo y preproducción que han solicitado y que la concejala entiende que se limita a una serie de cuestiones previas al estreno, y no a un ensayo como tal en el teatro. "Se está estudiando la manera de darles respuesta", ha avanzado Gandullo, que considera la propuesta "positiva" e interesante porque servirá, en último caso, "para seguir mejorando el Concurso".