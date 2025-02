Germán García Rendón ('DesOBDC'): "El público joven se había olvidado un poquito de nosotros porque yo me había desviado del camino"

A pesar de que el pase de cuartos de final es "tradicionalmente complicado", y que cantar en la última sesión de la fase no es plato de buen gusto para ninguna agrupación, Germán García Rendón, autor de 'DesOBDC' está "satisfecho" tras el pase de su comparsa, sobre todo, porque ha logrado reconectar con un "público muy joven", ese que siempre habían encontrado reflejo en sus comparsas "y que en los últimos años se había olvidado un poquito de nosotros porque yo me había desviado del camino", explica el carnavalero al término de su actuación.

"Estoy muy contento de haber recuperado esa conexión", se congratula García Rendón que no le gusta hacer quinielas sobre lo que pasará esta noche "porque siempre me equivoco", reconoce. "Cuando he estado positivo, he quedado peor de lo que esperaba, por ejemplo", ríe.

De lo que sí está seguro es de haberse quedado con un buen regusto en los labios por la actuación de su comparsa en cuartos, una fase donde el público se vuelve "exigente". De hecho, el autor confiesa que le da cierta "rabia" que se diga que "el público de cuartos es difícil cuando no funcionan las cosas porque, a su juicio, "el público de cuartos viene a escuchar desde otra perspectiva y demanda otro tipo de cosas; demanda si la agrupación tiene calado, o no, si tiene letra, una vez que tiene el concepto asentado", analiza.

En ese sentido, García Rendón siempre procura traerles "variedad de temas" y, sobre todo, "originalidad" que, en este COAC 2025, pasa por el filtro de la revolución de la ternura, pero siendo muy consciente de que ser un rebelde hoy "es un privilegio". Lo repite 'DesOBDC' en su repertorio y lo repite Germán con sus palabras. "La vida real no se te permite ser rebelde. Tenemos unas cadenas impuestas que pueden ser laborales, sociales, familiares", reflexiona un hombre acostumbrado a nada a contracorriente también en este Concurso donde está decidido a abrir mentes y señalar cualquier tipo de "ola reaccionaria".

"Me preocupa mucho que desde las ultraderechas se está haciendo una batalla cultural enfocada, sobre todo, a los jóvenes. Estamos viendo cómo los jóvenes están adoptando esos modelos, los están interiorizando, y yo creo que eso es súper peligroso porque además van en contra de sus propios intereses. Pero creo que esa batalla cultural la están ganando las acciones reaccionarias y está calando", dice el carnavalero que se rebela con un primer pasodoble a favor de la subida de las pensiones de nuestros mayores y con una segunda letra contra a la gordofobia escrita y cantada "sobre todo desde un plano personal y desde una propia experiencia", asevera su autor que espera que "haya también gente joven que pueda sentirse identificada" y sea "un espejo en el que mirarse". Una forma de "resiliencia y de resistencia" al "abrazar la imperfección" que también es "un acto de rebeldía".