Gandullo: "Lo estaré haciendo bien si soy capaz de darle al profesional de esto lo que me pide"

La concejala de Carnaval y Fiestas del Ayuntamiento gaditano lleva unos días previos al inicio del Concurso de una vorágine intensa, de la que damos fe ante la dificultad de encontrar un hueco para realizar esta entrevista, con imprevistos que vienen a sumarse a una agenda ya de por sí apretada. Justo es reconocer el esfuerzo por buscar ese impasse en el que poder atendernos. Sobre todo a dos jornadas de que arranque el Concurso y en plena polémica entre la organización y las agrupaciones por la gestión de la trasera del escenario del Falla.

La entrevista se realiza en la mañana del viernes, entre que el Ayuntamiento anuncia que el antiguo "regidor de escena", aunque ese cargo nos deja claro que no existe, José Antonio Benavides formará parte del equipo de coordinación artístico-técnica del COAC 2026 y que casi medio centenar de agrupaciones se muestren dispuestas a renunciar a concursar si el técnico de Cultura no tiene unas competencias esenciales en las labores de tramoya del teatro.

Pregunta.Este es su tercer carnaval, ¿se podría llamar el de su consolidación?

Respuesta.Estoy en la sensación constante de que siempre hay que mejorar cosas, siempre hay cosas nuevas que abordar. Esa sensación de vale, esto lo hicimos bien, pero yo quiero dar un paso más. Me ocurre en todas las fiestas. Y está esa inquietud, esos nervios, de llegar aquí (al Falla) y decir todo lo que hemos estado haciendo tiene que salir, tiene que dar su fruto, pero con la tranquilidad de que vengo bien equipada.

P.¿Puede hacer ya una valoración del mejor y el peor momento que ha vivido en su cargo en Carnaval?

R.El peor momento es el estrés, hay días que no he comido y no me doy ni cuenta, pero yo ya estoy asentada en ese estrés porque vengo de hacer una Navidad importante, de muchos días. Hemos entrado en una dinámica que cuando me vaya de aquí y vuelva a mi sector la llevaré ya implícita de trabajo constante. Esta ciudad es así de bonita y no da tregua. Y luego hay momentos muy muy bonitos. Sobre todo cuando la gente te da las gracias, no a mí, sino que te dice qué bien lo hemos pasado; vas a un evento y está lleno y ves la gente disfrutando de las coplas.

P.Entre las novedades de este concurso están los ensayos de preproducción que pidieron desde el Consejo de Participación. ¿En qué consisten?

R.Se lleva trabajando ya en torno a tres semanas sobre este tema y hay agrupaciones que no lo han usado. No es un ensayo como tal. El grupo entrega los proyectos y tienen una cita en el Teatro con su artesano y con nuestro personal para ver dónde va todo, cómo va, qué traen, si pesa, si no pesa, si viene por piezas, si necesitan una cosa específica que hay que tener preparada... Esto les da tranquilidad tanto a ellos como a nosotros, un detalle más que creo que ha sumado a disposición también de la cantera y de todo el que lo ha solicitado.

P.¿Que continuará durante el concurso?

R.Sí, siempre. Hay agrupaciones que vienen de muy lejos y tienen que hacerlo esa mañana. El que está aquí, pues lo está pudiendo hacer ahora en estos días, desde que este teatro terminó su programación de Navidad.

P.Otras novedades del presente concurso son la limitación del tiempo a 45 minutos y el arrastre de puntos. ¿también son iniciativas de los Consejos y por qué se han implantado?

R.Todas las novedades que vienen en este concurso vienen de esos Consejos de Participación, del diálogo, de la escucha y de estar hablando con ellos. De hecho, se convocó muy temprano por si había que abordar cambios de gran calado, para tener tiempo para hacerlos. La preproducción, el arrastre de puntos, la limitación del tiempo, que la fianza no se devuelva, todas las cuestiones nuevas salen de ese Consejo de Participación.

Beatriz Gandullo posa para el Diario del Carnaval / Julio González

P.Una de las novedades del año pasado fue la coordinación técnica y artística y la asistencia de agrupaciones. ¿Qué balance hacen de esa experiencia?

R.Cuando nos sentamos a valorar cómo había ido, la valoración fue positiva. De hecho, el asistente de agrupaciones sigue estando. A esa forma de trabajar la hemos evolucionado un poquito más, incorporando personas que entendemos que van a ayudar al desarrollo del concurso. Con la reducción del tiempo, todo lo que ocurre detrás debe de ser muy rápido y cada uno tiene que tener muy claro qué es lo que va a hacer para que la agrupación lo haga en el menor tiempo posible y pueda cumplir el reglamento. Teniendo en cuenta que este teatro no tiene regidor de escena, hemos evolucionado esas figuras completando un equipo que está trabajando de forma coordinada y todo el mundo sepa qué tiene que hacer.

R.Hay cuestiones importantes que han ido evolucionando y que antes no ocurrían, como la prevención de riesgos laborales. A día de hoy, en una zona de trabajo hay una serie de limitaciones que hacen que ya no puedan ir al mogollón a poder trabajar. El grupo, por ejemplo, ya no puede pasar a la zona de trabajo. Estas medidas son de obligado cumplimiento para el organizador, que en este caso somos nosotros.

P.¿Y no hay nadie que lleve una voz cantante en ese grupo de personas?

R.Bueno, siempre tiene que haber una voz cantante. Lo que pasa que cada uno tiene una voz cantante en su área. En el área de maquinaria hay una voz cantante, en el área de electricidad hay una voz cantante, en el área artística hay una voz cantante. Entonces, es una serie de personas, cada una en su área, las que van a ayudar desde la experiencia.

Beatriz Gandullo posa para la entrevista con el Diario del Carnaval / Julio González

P.Los grupos han manifestado que les tranquiliza contar con una persona de referencia

R.Al final, todas las caras que los grupos van a ver detrás del escenario son conocidas. Todas. No hay nadie que los grupos no conozcan. Estamos hablando de gente que lleva toda la vida tratando con ellos, llevamos muchos años de concurso y mantenemos a un gran equipo que lleva muchos años de experiencia aquí dentro.

P.Con tiempos más ajustados, entiendo que todo tiene que estar milimétricamente coordinado.

R.Los 45 minutos lo pusieron ellos sobre la mesa, pero quiero también explicar que hay algunas cosas que están fuera de estos 45 minutos. Por ejemplo, la limpieza o el montaje de los practicables de los coros. Además, se mantienen los 30 minutos de actuación y nadie canta 30 minutos, ese tiempo que les sobra lo pueden sumar al montaje y el desmontaje.

P.Todos los años se termina el Concurso hablando de cambios, ¿tanto trabajo cuesta?

R.Yo siempre llego y digo, ¿qué queréis cambiar? Pero no se ponen de acuerdo. Creo, sinceramente, que han vivido muchos carnavales cambiando muchas cosas. Entonces pasa que cuando uno en la mesa del Consejo de Participación dice de cambiar algo, hay otro que responde "Eso ya lo cambiamos y pasó esto". Y al final no se cambia. Yo siempre lo he dicho, el carnaval lo hacen ellos. Nosotros intentamos ejecutar lo que se nos pide dentro de un marco, obviamente. No ha habido ningún cambio que se haya pedido que no se haya hecho.

P.Si tuviera libertad absoluta, si dependiera solo de usted, ¿qué le gustaría cambiar?

R.Pues no cambiaría nada. Yo no canto, no escribo, no interpreto. Yo era una aficionada más, que venía a disfrutar de lo que me ofrecían ellos sin nada a cambio y en la calle igual. Ahora lo vivo de una manera muy distinta desde este papel.

Beatriz Gandullo posa para la entrevista con el Diario del Carnaval / Julio González

P.Pero como gestora puede ver cosas qué haría de modo más eficiente.

R.Es que para la máxima eficiencia necesitaría de la complicidad de ellos, porque es que si no sería imposible. Entonces, no ¿Para mí cuál es el éxito? Poder realizar lo que se me pide, siempre que se pueda. Si tú eres el profesional de esto, el número uno, dime qué necesitas y yo lo estaré haciendo bien si soy capaz de dártelo, siempre que lo que se pida, insisto, esté dentro del marco de un Ayuntamiento, que no se nos puede olvidar que esto es un concurso municipal y público.

P.Se dan conflictos de intereses entre colectivos, trabajadores del teatro, los diferentes perfiles profesionales que desarrollamos nuestra labor durante el Concurso, ¿se siente como una equilibrista intentando mantenerlo todo balanceado?

R.Siempre se me ha dicho, no es fácil contentar a todo el mundo. Y es verdad, no lo es. Porque cuando para unos estás acertando, para otros... Nuestro aval ahora mismo es la escucha activa y creo que se ha demostrado que cuando se nos han pedido cosas, hemos dialogado.

P.El pasado Concurso se vivió una situación bochornosa con una chirigota que terminó descalificada pero consiguió la visibilidad que probablemente estuviera buscando, ¿Cómo vivió esa situación y qué se puede hacer para evitar que se repita?

R.Es verdad que se generó mucho ruido. Se dijeron cosas de todo tipo, como que nosotros habíamos vetado la entrada, cosa que no era verdad porque las obras que vienen son inéditas y ni nosotros ni nadie conocemos el contenido de la obra. La organización tiene herramientas para, si hay un problema de orden público, invitar a los grupos a salir de escena. El jurado tiene el poder de la descalificación del grupo con el reglamento en la mano. Y existe la máxima libertad de expresión que tiene todo el mundo para poder venir, cantar lo que considere, de la temática que considere, y bueno, el año pasado el público reaccionó, pueden expresar también lo que sienten, siempre que no se altere el orden, de la manera que considere. Es soberano, paga su entrada y viene a ver el espectáculo. No queremos limitar la libertad de expresión de ninguna de las maneras, entendiendo que la gente va a hacer un buen uso de la misma.

R.Lo viví de forma muy muy nerviosa porque tuvimos conocimiento de que podía ocurrir algo, hubo alguna reunión previa para poner sobre la mesa qué herramientas teníamos para poder reaccionar, y la suerte es que todo el mundo remó a favor de obra, concluyó su actuación, y el público soberano le dio la respuesta que entendió que era la que se merecía.

P.El año pasado la cantera fue protagonista por problemas con el calendario y la asociación, ¿se dan por solventados esos problemas?

R.Han sabido resolverlo con una asociación nueva en marcha, creada jurídicamente, con la que hemos estado dialogando en todo momento sin ningún problema y con la que hemos armado el calendario de este año. El del año pasado también se armó con el representante de cantera de aquel momento, quiero decirlo porque así fue. Este año ellos han marcado ciertas prioridades, tanto es así que se hizo antes el calendario de la cantera que el de adultos y se pusieron sobre la mesa una serie de líneas rojas que no queríamos traspasar, como era el horario o los tiempos desde que cantan en la semifinal hasta que abordan la final. Vamos a ver cómo funciona. Son funciones diurnas, que suponen un esfuerzo grandísimo para todo el mundo, un doblete en toda regla trabajando mañana y noche. Quiero agradecer a todo el mundo que permite poder hacer eso, soy consciente del esfuerzo. Pero bueno, con mucha ilusión, esperemos que los niños y las niñas sientan que están en su sitio, que son nuestro futuro y que para nosotros es una prioridad y queremos cuidarles.

P.La venta de entradas la gestiona la misma empresa del año pasado tras ganar de nuevo la adjudicación. ¿Les preocupa que se repitan los problemas?

R.Este año hemos abordado la preliminar entera físicamente en la ciudad, priorizando al público gaditano, como ya vendimos alguna fase y la final del año pasado y nos funcionó maravillosamente bien. Estamos buscando llenar este teatro de esa cosa que solo el gaditano tiene con todo mi respeto a todo el que viene. Este concurso es abierto, por supuesto, a todo el mundo, pero queríamos tener ese gesto con el aficionado de la ciudad. Hemos dado prioridad a nuestra gente y lo vamos a seguir manteniendo porque entendemos que es algo bueno para el carnaval. Sé que al de fuera no le gusta mucho, pero nos tienen que permitir que esta es la fiesta de la ciudad de Cádiz y y la hacen los gaditanos.

P.¿Nos puede adelantar si hay novedades en la programación en el carnaval de calle?

R.Estamos trabajando con los mecanismos que se articularon por primera vez el año pasado, que es ocupar espacios con coplas. Lo vuelvo a decir claramente, el que venga a hacer un botellón al Carnaval de Cádiz, que no venga, no es la fiesta adecuada para eso. Al Carnaval de Cádiz está todo el mundo invitado, pero la gente les está regalando su expresión cultural y para poderla disfrutar necesitamos unos mínimos, tiene que respetar, tiene que escuchar, porque si no pierde la esencia de todo esto. Tenemos las puertas abiertas, pero sepa usted dónde viene. Nosotros vamos a ofrecer un cartel cultural, de música, para que todo el mundo disfrute, pero a las 12 de la noche San Antonio cerrará esa música para darle paso a las coplas en la calle. Vamos a volver a activar Catedral; estamos preparando una quema de la Bruja Piti para acabar la fiesta muy especial; vamos a seguir avanzando en la decoración en la calle; estamos trabajando en las batallas de coplas, los carruseles...

P.En cuanto a las organizaciones de actos por parte de las peñas, se les han pedido nuevas condiciones que han provocado malestar.

R.No es que sean nuevas condiciones que de repente el Ayuntamiento se inventa, sino que vienen a garantizar la seguridad de este tipo de eventos. Los actos gastronómicos, que son subvencionados por el Ayuntamiento de Cádiz, tienen cada vez más afluencia de público y según van evolucionando las cosas, hay que tener determinadas garantías de seguridad. Se pide un seguro de responsabilidad civil para tener garantizada la seguridad; se pide que si el escenario levanta 1,20 del suelo, como marca la ley de espectáculos, tiene que tener un certificado de estabilidad y se ha pedido también un croquis de ubicación del escenario, que nos va a servir luego para poder establecer planes de evacuación en el caso de que haya una emergencia. Quiero agradecerle a todas las peñas porque la programación del carnaval en la calle está muy enriquecida gracias al trabajo de tantas y tantas peñas y asociaciones que desinteresadamente nos organizan estos eventos. Pero es por la propia seguridad del que organiza, que si hay cualquier tipo de circunstancia, tengan las garantías de que lo están haciendo bien. Imagino que al final se arreglará, adaptaremos esta información que se pide, que creo que es importante para que se celebre todo con la máxima seguridad para todo el mundo.

P.Pero si estos requisitos son lesivos económicamente para la peña, ¿se podría solucionar aumentando esas subvenciones municipales para asumir su coste?

R.En realidad no es una cuestión económica, porque el seguro de responsabilidad civil lo tenían que tener antes, porque firmaban una declaración de responsabilidad. Ahora lo tienen que aportar, pero ya existía ese seguro que si organizas algo en la calle por ley tienes que tener; la certificación de estabilidad del escenario te la da la empresa cuando te lo monta, es una obligación. No obstante, ya el año pasado aumentamos de un 80 a un 90% esas subvenciones y sin ninguna duda nuestra prioridad es seguir ayudándoles, porque insisto, si ellos no existieran no habría este tipo de eventos. El Ayuntamiento quiere remar a favor y estamos muy agradecidos a todas y cada una de estas peñas.

P.La elección del pregonero ha tenido una reacción unánime de alegría, deben estar contentos de su designación.

R.Sí, bueno, nuestro querido Manu nos ha hecho un regalazo. Solo cómo recibió la noticia y cómo él, en su argumento de no me puede estar pasando, quería dar cientos de nombres antes que él, entendiendo que lo merecía. Quizás exagere, pero yo no he visto a nadie de fuera de Cádiz más enamorado de Cádiz que él, cómo desde su profesión explica y lleva el carnaval a tanta y tanta gente, el amor por esta fiesta. Ha introducido el Carnaval en todos sus programas y siempre tiene ese gesto hacia la ciudad de Cádiz, siempre tiene ese guiño hacia el carnaval y entiendo que sea muy querido. Suma a la fiesta y eso la gente se lo ha reconocido. No me cabe la más mínima duda de que ese 14 de febrero vamos a vivir un pregón maravilloso y esa plaza estará bocabajo, como acostumbran los gaditanos, para arropar al pregonero de su ciudad.