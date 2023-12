Erizada, Ostionada, Pestiñada, Mejillonada y Gambada ya tienen fechas de celebración

Aunque todas las localidades de España miran en estas fechas a la Navidad, el calendario festivo gaditano provoca que la ciudad no pierda de vista la próxima celebración del Carnaval, su fiesta grande. Así, si todas las particularidades del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2024 están prácticamente cerradas para que el certamen pueda desarrollarse con normalidad a partir del 9 de enero, otro de los hitos que quedaban pendientes, las fiestas gastronómicas relacionadas con febrero, ya tienen sus días de celebración, tal y como ha informado el alcalde de Cádiz, Bruno García, en la Junta de Gobierno Local de este viernes 15 de diciembre.

Así, Pestiñada, Ostionada, Erizada, Gambada y Mejillonada tendrán lugar, como venía siendo habitual en los últimos años, durante el desarrollo del concurso de coplas y no como antesala a su desarrollo, que era el lugar natural de estas celebraciones. Una decisión que, según ha explicado el primer edil, ha venido determinada "por un calendario ajustado de fechas". "Ni siquiera hemos hecho esa reflexión pero a mí me gustaría que para el año que viene se hablara con el Consejo de Participación de Fiestas y que sean ellos los que nos digan si estos actos deben de celebrarse antes o durante el COAC. Las dos cosas funcionan, así que no tengo una decisión tomada sobre eso, pero este año es que las ajustadas fechas del inicio del Concurso son las que nos han llevado a hacerlo así", ha argumentado García.

Concretamente, la Pestiñada, organizada por la Asociación de Comparsistas 1960, se pondrá en pie el sábado 27 de enero en la plaza de San Francisco. La Ostionada, organizada por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, tendrá lugar en la plaza de San Antonio el 28 de enero. Ese mismo día se celebrará la Gambada de la Tertulia de Doña Frasquita en la peña flamenca La Perla de Cádiz.

Habrá que esperar al 4 de febrero para que tenga lugar la tradicional Erizada en la calle de la Palma, organizada por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, y también será el día de Mejillonada que vuelve a celebrarse en La Perla de Cádiz.

Cabalgata de Reyes

Además de hablar de Carnaval, el alcalde de Cádiz también ha recordado que en Junta de Gobierno Local ya se ha adjudicado el servicio artístico de pasacalles y animaciones y en total han salido 11 lotes a licitación relacionados con la celebración el 5 de enero de la Cabalgata de Reyes de este año.

"Será una Cabalgata temática relacionada con la literatura, con esa idea de que el progreso se genera a través de la cultura", ha planteado el primer edil sobre una propuesta con protagonistas como Harry Potter, los personajes de los cuentos de Andersen o Futbolísimos, "con un guiño al Mundial ganado por la selección de fútbol femenino".

Una Cabalgata, que iniciará su recorrido a las 18.00 horas de la plaza Ana Orantes, compuesta por 9 carrozas que "han aumentado su tamaño". Así serán de 12 metros de longitud -la misma medida que las de la Cabalgata de Carnaval-, portadas por nuevos remolques que garantizan "un aumento de la seguridad" y desde ellas se lanzarán 13.000 kilos de caramelos.