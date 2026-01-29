Las entradas del Concurso de Romanceros llegan a internet con dos semifinales agotadas
Las localidades que no se han venido este jueves se ponen a la venta en internet a partir de las 10.00 horas de este viernes 30 de enero
Orden de actuación de los cuartos de final del COAC 2026 en el Teatro Falla de Cádiz
Las entradas para las semifinales del XLVI Concurso de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026, que se han puesto a la venta exclusivamente en la taquilla del Gran Teatro Falla esta tarde de jueves 29 de enero, pasarán a despacharse a través de internet a partir de las 10.00 horas del viernes 30 de enero.
Así, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Cádiz, a través de la web de Bacantix estarán disponibles todas las localides del certamen que se celebra del 2 al 8 de febrero en el Teatro de la Tía Norica de Cádiz, excepto las de las funciones del jueves 5 de febrero y sábado 7 de febrero, que ya se han agotado.
El precio único de las entradas de esta fase de semifinales será de 6 euros por localidad.
El Concurso de Romanceros contará este año con 58 participantes divididos en siete semifinales. La Final tendrá lugar en el Gran Teatro Falla el 12 de febrero.
Orden de actuación de las semifinales de romanceros
1ª SEMIFINAL LUNES 2 DE FEBRERO
- ZENCILLO Y NATURAL, ROMANCERO ESPIRITUAL
- EL CONTACTADO
- EL TÍO JOSÉ
- TUTANKABRÓN Y YO TAN GÜENAGENTE
- NO HACE FRÍO, HACE HUMEDÁ
- CONSUMO CUIDADO
- LOS HOMBRES QUE SUSURRABAN A LAS CHISTORRAS
- TINDERWOMAN
2ª SEMIFINAL MARTES 3 DE FEBRERO
- NO SEMOS NAIDE S.A.
- OS PONGO A RÉGIMEN DE MOMENTO CON LA CARTILLA DE RACIONAMIENTO
- CAMBIÉ LA MARSELLESA POR LA CUESTA DE LAS CALESAS
- LOS ABRAZAFAROLAS
- BAJA LA BASURA, PACO
- LA VIDA ES BELLA, PERO SIETE YA CANSA
- “EL ÚLTIMO EN ENTERRARSE”
- UN MADURITO INTERESANTE
3ª SEMIFINAL Miércoles 4 DE FEBRERO
- ME HA COGIDO DE MILAGRO
- LA VERDADERA HISTORIA DEL DR. JEKYLL Y MR. GAY
- LAS PISOTEÁS
- MARÍA PITA SE INRRITA
- LOS REYES CATÓDICOS
- CON LOS DOS PIES POR DELANTE
- UNA GRAN OBRA DE ARTE
- QUE PEASO TOKETASO
4ª SEMIFINAL Jueves 5 DE FEBRERO
- EL ALGORITMO
- LA MAMA
- LA POSESIÓN VA POR DENTRO
- !QUILLO, QUE DEJES YA DE INVENTAR!
- ESTO ES CÁDIZ Y AQUÍ HAY QUE MAD MAX
- ME PILLAS EN MAL MOMENTO
- NO ME INVITES NI AL CONVITE
- ¿IKEACEMOS?
5ª SEMIFINAL Viernes 6 DE FEBRERO
- SE ACABÓ LA SIESTA
- ER ROMANPEO
- EL REY GUETÓN
- SI ME DAS ALPISTE TE PREÑO EN UN DESPISTE
- “EL COBRADOR DEL FRAC”
- DJ PAPELILLOS IN SESSION
- DE PROFESIÓN, ARQUERO
- ULISES 58
- CAPITÁN, ¿CÓMO VA LA COSA?
6ª SEMIFINAL Sábado 7 DE FEBRERO
- ¡COGERLO AHÍ!
- UN ROMANCERO CON GOLPES
- AFINA LA NOTA, ROCA
- “COGESLO ICE”
- LEO EN TÍ
- UN ROMANCERO DE PELO
- EL ÚLTIMO LIKE
- UN MAL DIU LO TIENE CUALQUIERA
- EL GRAN ANFITRIÓN
