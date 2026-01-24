El encuentro de Yuyu y Selu tras el pasodoble: "Me he emocionado de verdad, creo que se lo merecía", "ha sido espectacular"

En la trasera del Teatro Falla se ha vivido un encuentro entre dos grandes del Carnaval muy especial. Tras el gran momento vivido por delante, con el pasodoble que Yuyu le ha dedicado a Selu con 'Los que van a coger papas' y al terminar el debut de la chirigota, José Luis García Cossío ha ido rápido a buscar a su comparñero José Guerrero Yuyu. "Creo que es justo, es de justicia, se lo merecía, ha hecho historia en el Carnaval de Cádiz", decía rápido el autor de esta letra, que ha asegurado que se emocionaba cada vez que la cantaba en los ensayos y que hoy cantarla ha ido a más, como se ha notado en su rostro durante la actuación. "Me he emocionado de verdad, no es ojana, creo que se lo merecía y ha sido increíble podérselo cantar aquí delante", manifestaba Yuyu.

Y es que ambos han vivido juntos muchos instantes, recuerdos, anécdotas, chirigotas,.... "De los mejores recuerdos que tengo es cuando nos poníamos a escribir en el ensayo", apuntaba Selu, recordando los tiempos en que iban juntos al ver al Cádiz a Fondo Sur. "El pasodoble ha sido una delicia, y como lo remata. Ha sido espectacular", incidía el homenajeado. "Nos queremos mucho, creo que somos gente que siempre hemos hecho lo que hemos querido, que hemos seguido nuestro camino".

Pasodoble de Yuyu a Selu, de mito a mito, en el COAC 2026

Por eso Yuyu añadía que a Selu "había que tenerle un respeto", dando un toque en su pasodoble a las redes sociales tras la retirada del concurso de García Cossío tras décadas. "Yo sé que lo ha pasado mal otros años por las críticas. Es que sacar una chirigota y a estas edades es muy complicado, muy complicado, que cuando tenemos 20 años, con familias, el trabajo,...", comentaba este camarlengo, que ponía el foco en las "expectativas". "Yo siempre digo, tú coges al Madrid, al Barcelona, y lo que quiere es que jueguen al Champions y si no es un desastre y el Cádiz un año se juega al Champions y es una maravilla, porque nadie espera nada. ¿Qué no te gusta? Perfecto, pero hay que tener respeto", pedía el experimentado chirigotero. Según contaba, el pasodoble al Selu fue la segunda letra de pasodoble que escribió este año "y se me ocurrió yendo en la moto".

"Hacemos nuestra mejor chirigota posible, ya después que decida el público y el jurado"

Yuyu, que volvió el año pasado tras años en barbecho, salió muy contento de este estreno del cónclave de cardenales. "Ha sido una ocasión buena para romper el hielo. Nosotros hacemos la mejor chirigota posible y ya después que el jurado, el público decida lo que quiera, pero aquí hay que venir a hacer lo que a uno le sale del corazón y quedarse tranquilos".

¿Le ha picado el gusanillo?, le preguntamos a Selu antes de marcharse juntos. Pero qué va, de momento no. "Lo paso muy mal, el otro día se lo contaba a Pastora Soler en el programa, me pasa como a ella". El gaditano está preparando el estreno de su Universo Cádi , que abrirá la temporada del Teatro Falla tras el Carnaval, los días 26 y 27 de febrero, aún en el mes de las coplas.