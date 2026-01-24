Pasodoble de Yuyu a Selu, de mito a mito, en el COAC 2026

'Los que van a coger papas', la chirigota de José Guerrero Yuyu para este COAC 2026, ha firmado un emocionante y crítico segundo pasodoble en su estreno durante la décimo cuarta sesión preliminar.

Una letra de mito a mito de la chirigota y del Carnaval gaditano donde el chirigotero que regresó a la competición en 2025 tras varios años alejado del Falla, le canta a José Luis García Cossío que este año ha firmado su abandono definitivo del Concurso.

En la pieza reconoce todos los logros de Selu pero, además, acusa a la presión de las redes sociales de la decisión tomada por la ya "leyenda" de nuestra fiesta.