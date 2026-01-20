La diputada más carnavalera del Congreso disfruta del COAC 2026 en el Gran Teatro Falla

Aunque a Esther Gil de Reboleño le hubiera gustado disfrutar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de su tierra en un contexto social y emocional más propicio, la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados ha aprovechado unos días libres de sus obligaciones en "el otro concurso", el de Madrid, para acercarse a su Cádiz y a su Carnaval querido.

"Tengo una sensación triste, agridulce, por el trágico de accidente sufrido en Adamuz y del cual, creo, vamos a seguir recibiendo malas noticias de más fallecidos. Pero el Carnaval de Cádiz, como siempre, ha estado a la altura, tanto hoy, con el minuto de silencio con el que ha empezado la sesión, y ayer con la cancelación de la función uniéndose al dolor de todas las familias y de las víctimas", ha querido anteponer la gaditana.

Pero el lazo que mantiene la diputada de Sumar con la fiesta más representativa de la ciudad no sólo se limita al carné de identidad, también a su amplia experiencia como carnavalera en la fiesta de la calle que ha llevado, además, al hemiciclo en una ya histórica intervención para defender el lenguaje inclusivo y que "todavía" le recuerdan sus compañeros.

"La verdad es que vino al pelo, porque se hablaba de lenguaje, con lo que la percha estaba muy bien y además, yo nunca había tocado el romancero y me apetecía. De hecho, me animo todos los años a hacer alguna letrilla y le hago algún pase allí en Madrid a los diputados y diputadas para que vean el arte y la creatividad que tienen en Cádiz. Y, bueno, este año creo que a lo mejor viene alguno por aquí, ya os contaré...", dice intrigante la política que defiende el valor como "periodismo cantado", "la crítica y la denuncia" de la fiesta gaditana. "Creo que el Carnaval es un baño de realidad que a cualquier diputado y diputada le vendría bien, tanto a los que no comparten mi ideología, como a mis propios y a mis propias compañeras", recomienda.

Carnaval de la calle, que le "tira mucho", y Carnaval del Concurso que, asegura, sigue cada año "desde que empieza gracias a Onda Cádiz y Canal Sur". De hecho, hasta se atreve a mojarse la diputada para nombrar a las agrupaciones que no se suele perder, "muero en el cuarteto del Gago y la comparsa de Bienvenido".