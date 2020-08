Los colectivos del Patronato, pesimistas ante la celebración del COAC en enero-febrero

El Concurso Oficial de Agrupaciones tiene tanta repercusión en la ciudad que resulta complicado anunciar su suspensión para 2021. El Carnaval es un motor económico de la ciudad y un escaparate para el turismo, de ahí que la junta ejecutiva del COAC, con el equipo de gobierno ahí representado, deje para el 1 de septiembre la decisión definitiva. Los colectivos y el propio Ayuntamiento están apurando, pero el inicio de los ensayos está a la vuelta de la esquina y las agrupaciones quieren saber a qué atenerse, aunque el sentido de responsabilidad de las mismas les hace comprender que la salud está antes que la afición. Para colmo, las noticias en cuanto a la pandemia del coronavirus en este mes de agosto no invitan a la esperanza. Por ello, entre los colectivos se palpa que será muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que haya Concurso en enero-febrero. Ya no es cuestión de que en esas fechas esté la situación más o menos complicada en materia sanitaria. El problema es que para que en esa época haya coplas en el Falla se tienen que poner a ensayar las agrupaciones cuatro meses antes. Y el panorama actual no invita a que doce-quince personas (los coros ya han anunciado que no concursarán) se metan en un local de ensayo, en la mayoría de los casos de reducidas dimensiones. Con el añadido de que la mayoría de los grupos se preparan en locales prestados (colegios, asociaciones,...) que no están por la labor, para preservarse de cualquier contagio, de acogerlas. En definitiva, no hay garantías para un desarrollo normal de los ensayos ni, por supuesto, del Concurso de Agrupaciones.

En cualquier caso la decisión oficial se aplaza al 1 de septiembre y se deja una puerta abierta a que si mejoran las condiciones sanitarias y las autoridades lo permiten, a finales de este año se pueda plantear un Concurso en abril-mayo de 2021. De todas formas, en la reunión de la Junta del COAC que se ha celebrado esta mañana se ha vuelto a estudiar la posibilidad de la celebración del Concurso, decidiéndose convocar una reunión con el personal técnico del Gran Teatro Falla para calibrar las diferentes opciones antes de que el próximo día 1 se tome la decisión definitiva.