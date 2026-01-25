La décimo quinta sesión de preliminares del COAC 2026, en directo

El COAC 2026 cierra esta semana con una de las agrupaciones más esperadas del Concurso, el primer premio del pasado año en comparsas, 'Las ratas' de Jesús Bienvenido. Y cerrará la semana literalmente porque es la última que pasará por las tablas del Gran Teatro Falla al no contar con el privilegio de las cabezas de serie, opción que decidió descartar esta comparsa siendo la única que lo hizo.

Además de Bienvenido, la sesión cuenta con otros focos de interés como el coro chirigotero de José Manuel Valdés, que abrirá la sesión, o la chirigota de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado Vito, actuando como cabeza de serie tras lograr el pase a semifinales el año pasado con 'Los inhumanos'. La otra chirigota de la sesión también procede de Cádiz, siendo la joven agrupación de Lubet.