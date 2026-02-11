La cuarta semifinal del COAC 2026, en directo desde el Gran Teatro Falla

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 está ya en sus postrimerías. Así, esta noche del 11 de febrero, justo un mes después de que comenzara esta nueva aventura carnavalera, alcanzamos la última sesión semifinal del certamen.

Así, además de las actuaciones de todas las agrupaciones que faltan por presentar sus credenciales en este pase, esta función se coronará con un nuevo veredicto del jurado que comunicará el nombre de las agrupaciones que actuarán en la Gran Final del 13 de febrero.

Pero antes pasarán por las tablas del Gran Teatro Falla, el coro de Pedrosa y Fernández, La esencia, las comparsas 'Los pájaros carpinteros' (Nene Cheza y Canijo), 'DSAS3' (Jesús Bienvenido) y 'Los invisibles' (Manuel Cornejo), las chirigotas 'Los que la tienen de mármol' (Molina y Melli) y 'Ssshhhhh!!!' (Bizcocho) y el cuarteto 'Que no vengan' (Miguel Ángel Moreno con Ángel Gago).