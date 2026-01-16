La crónica de la quinta preliminar del COAC 2026: El Carnaval de Cádiz involuciona con la defensa de su esencia

Hay quien considera que la evolución es positiva y que la involución significa dar pasos hacia atrás. Esto no se cumple siempre. Menos en el Carnaval de Cádiz, que necesita mirar hacia su pasado para aprender, mantener su herencia y hacer que la fiesta perviva y siga avanzando desde la raíz.

En la chirigota, la modalidad más ecléctica, el clasicismo se impuso este jueves en la quinta sesión de la fase preliminar del Concurso del Gran Teatro Falla con ‘Los cadisapiens (la involución)’, de Manolín Santander, Juan Pérez el Blanco y José Manuel Sánchez Reyes. Con un tipo de trogloditas gaditanos, consiguió meterse en la pelea de la modalidad con un buen repertorio con toques muy gaditanos, teniendo siempre en la memoria a Manolo Santander Cahué.

Esta no fue la única agrupación relevante de la noche, ya que en el arranque el coro ‘ADN’, de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, volvió a demostrar que estará en la pelea por el primer premio en la modalidad gracias a un estilo musical que domina a la perfección. En el cierre, por su parte, la comparsa ‘Culpable’, de Alcalá de Guadaíra, le dio un broche digno a la función.

El contrapunto de la noche fue el intento de chirigota de ‘Los legías con g’, de Santa Cruz de Tenerife, que despertó a la fiera al Gallinero.