La comparsa de Pepe Juan Pastana y Pepito Martínez anuncia su nombre para el COAC 2026

Septiembre marca el inicio de los ensayos de cara al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. A la espera de que en los próximos días se conozca el plazo de inscripción para la edición de 2026, se siguen conociendo los nombres de los grupos para el próximo certamen de coplas.

El último en anunciarlo ha sido la comparsa de Pepe Juan Pastrana y Pepito Martínez, que estará presente el próximo año con 'La última noche'. Este será el tercer año de este conjunto sobre las tablas del Falla, aunque sus componentes y sus autores tienen una amplia experiencia en la fiesta.

Su unión fue en 2024 con 'Pueblejito la Frontera' debido a que las hijas de sus componentes forman parte de la existosa chirigota infantil y juvenil que componen José Juan Pastrana y Sito Fernández, con primeros premios como los de 'Las añejas' o 'Las gitaneras'. En su primera participación llegó a cuartos de final, fase en la que repitió en 2025 con 'Los trastos', comparsa en la que ya participó Pepito Martínez como autor de la música.

Esta novedad se suma al anuncio realizado el pasado viernes del esperadísimo del regreso de la comparsa de Antonio Martínez Ares al COAC 2026 con 'Los humanos', nombre con el que en un principio iba a concurrir en 2025, pero cuyo proyecto tuvo que quedar paralizado por unos problemas de salud de su autor.

Con todo, en la modalidad de chirigotas, la última novedad que se ha conocido ha sido el título con el que competirá la formada por José Antonio García Molina y Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli, que será 'Los que la tienen de mármol'. En 2025, no superó la fase de cuartos con 'Los Pimpinelas de la plaza Fragela'. Anteriormente, consiguió el primer premio con 'Amo escuchá, chirigota callejera' (2023) y el tercer premio con 'La callejera invisible' (2024).

También ha anunciado su nombre la chirigota de David Corrales Sise y José Manuel Soto. Tras entrar en cuartos con '5 minutitos más...' en 2025, en 2026 intentará repetir con 'Los niños con nombre'.