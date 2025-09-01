Septiembre, ensayos... y muchos nombres ya para el Concurso de Agrupaciones de Cádiz

“Los dolores de nuestra gente se curan en un ensayo, que aunque se le llame septiembre parece agua de mayo”. Llega el mes, recordando estas frases de Juan Carlos Aragón en ‘Los peregrinos’, en el que las agrupaciones comienzan a prepararse para el Carnaval venidero. Esta vez, con un adelanto en las fechas de ensayos por aquello de las tempraneras fechas del próximo COAC 2026. Y a la espera de que se anuncie el inicio de la inscripción -iba a ser en septiembre para coger a algún grupo desprevenido y así reducir el total-, un buen número de conjuntos han anunciado sus nombres.

En comparsas, lo último que se ha sabido es que Martínez Ares regresa tras el año sabático, obligado por sus problemas de salud, con el mismo proyecto que el anunciado para 2025: ‘Los humanos’. En cuanto a los finalistas de este año, a la espera de conocerse si Jesús Bienvenido da continuidad al triunfo de ‘Las ratas’, Jona prepara ‘El manicomio’ tras ser segundo premio con ‘El cementerio’, la comparsa de Piru y Tomate, la de La Cantera, será ‘Los locos’ después de ‘Los del otro barrio’, y el grupo de Chapa y Raúl Cabrera se decide por ‘El desguace’ como relevo de ‘La tribu’.

De las semifinalistas, Germán García Rendón opta por ‘OBDC Me quedo contigo’ tras sacar en 2025 ‘DesOBDC’, mientras que Marta Ortiz compondrá ‘La camorra’ después de llevar al Concurso ‘La valla’. Asimismo, los hermanos Pastrana anunciaron que su comparsa se llamará ‘El hombre de hojalata’ tras ser ‘El corazón de Cádiz’. Del resto, se desconocen los nombres de las comparsas de Manuel Cornejo y David Carapapa, mientras que ‘La chulita’ no estará en el Falla.

En cuanto a las cuartofinalistas, Nene Cheza se une al Canijo para sacar ‘Los pájaros carpinteros’ después de ¡Payaso!’, ‘La majadería’ de Palmi y Manolín Santander con Manuel Cornejo cambia a ‘La biblioteca’, ‘La mala’ de Rober Gómez y José Juan Pastrana será ‘Las muñecas’, ‘Los caballas’ de Ceuta pasan a llamarse ‘La hipócrita’, los portuenses de ‘Cositas de Cádiz’ serán ‘Salud, gaditanismo y libertad’, ‘Los Wonderful’ de Fran Quintana preparan ‘Los hijos de Cádiz’, ‘Si alguno quiere guerrilla’ de David ‘Principito’ elige ‘Los fantasmas’ y ‘Los enemigos’ de Sevilla participarán como ‘Digan lo que digan’.

Ni chirigotas ni coros finalistas

En la modalidad de chirigotas, no se conoce el nombre de ninguna de las finalistas. Es el caso del primer premio de 2025, ‘Los calaítas’, y la de los Villegas, cuarto. Por contra, ni Yuyu ni Remolino han confirmado su participación o su ausencia.

Con respecto a las semifinalistas, la de Écija, ‘Al cielo con él’ este año, se llamará ‘Suavecito para abajo’, eligiendo el grupo de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juan el Blanco el nombre de ‘Los Cadisapiens, la involución’ para suceder a ‘Los cagones’. El Bizcocho, después de ‘La hermandad del buen fin’, se une a Pablo de la Prida para llevar al coliseo de Fragela ‘Sssshhh!!!’. La chirigota del Selu no ha oficializado su futuro en el COAC y Carlos Pérez con Iván Romero optan por ‘Los antiguos’. ‘Los inhumanos’ de Vito Jurado y Miguel Ángel Ríos serán ‘Los camper del sur’.

De las que estuvieron en cuartos de final, El Sheriff sacará ‘Los semicuraos’ tras ‘Los sherijuegos’, ‘Quien guarda halla’ se llamará ‘Una chirigota en teoría’, ‘Los cenadores rumanos’ eligen ‘Seguimos cayendo mal’ y los roteños de ‘Que sea lo que Dios quiera’, con Juanmi Villegas como fichaje en la autoría, apuestan por ‘Los muerting planner’. Desde Camas llegará ‘Cariño… ¡vaya ambientazo’” después de ser ‘Cariño, qué pelusilla me tienes’ y ‘5 minutitos más’, de El Sise y José Manuel Soto, ha anunciado ‘Los niños con nombre’. Ayer mismo, ‘Los Pimpinela de la plaza de Fragela’ (Molina y Melli), anunció que se llamará 'Los que la tienen de mármol'. Falta que anuncie su nombre ‘Una shirigota con shoniket3’ (Tomate y Javi el Ojo). Por contra, las chirigotas de Puerto Real y del Canijo no estarán en el Concurso.

Se producirá el regreso de la chirigota de los Molina, ausente en 2025, que después de ser ‘Los Chabolis’ en 2024 se llamará ‘Los Compay’. También volverán el grupo de José Miguel Choza con ‘Los del la tribu de al lao’ y la chirigota de Santa María con Rober Gómez y José Juan Pastrana, llamada ‘Los Robin’. Toté se une a Ángel Piulestán en ‘Los mohigangas’ y los de Cascana serán ‘Los quince en las algas’.

Los cuatro coros finalistas de 2025 no han dado a conocer sus nombres: Los Estudiantes, Luis Rivero, Pedrosa-Fernández y Julio Pardo-Rivas-Carlos Maira. De los semifinalistas, tampoco lo ha hecho el del Chapa y no saldrá el de Los Niños. Sí anunció el suyo el de Faly Pastrana, que cambia ‘Los guardianes del Dios Momo’ por ‘Los mentirosos’.

Por último, los dos cuartetos que alcanzaron la final estarán de nuevo en la competición: el de Gago como ‘¡Que no vengan’ después de ‘Ku kux klan klan’ y el de Manu Peinado (ya sin Iván Romero) como ‘Los latin king de la calle Paskín’ tras sacar ‘Un clásico nunca falla’.