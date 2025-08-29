La comparsa de Antonio Martínez Ares estará en el COAC 2026

Lo que era un secreto a voces parece que termina de confirmarse. La comparsa de Antonio Martínez Ares estará presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Lo hará bajo el título de 'Los humanos', el nombre que en un principio eligió para la edición de 2025 pero que tuvo que descartar por motivos de salud.

De esta forma, el regreso de Martínez Ares al COAC tras un año de descanso se convertirá en uno de los grandes alicientes para la próxima edición. La publicación la ha realizado la agrupación a través de sus redes sociales, compartiendo el nombre con el que participará en el próximo certamen de coplas y que el próximo lunes 1 de septiembre saldrán a la venta las entradas para las primeras actuaciones cerradas por este grupo en diferentes ciudades de la geografía nacional.

Para su regreso a las tablas del Falla, la comparsa de Martínez Ares contará con varias novedades. Del grupo de 'La oveja negra', se han caído Miguel Nández, Geni Cheza y Guillermo Cabaña. En su lugar, han entrado como fichajes David Amedey, procedente de la comparsa 'El cementerio'; Óscar Mosteiro y Sergio Espinosa Sehíto, estos dos últimos de la comparsa 'La tribu'.

La vuelta de Martínez Ares al Concurso revoluciona la modalidad de comparsas, a la espera de conocerse si Jesús Bienvenido también participa tras conseguir el primer premio con 'Las ratas'. Esta confirmación propiciaría un gran duelo de comparsas entre los dos últimos ganadores, sin dejar atrás al resto de aspirantes.

'Los humanos' será la comparsa número 29 en el Concurso del Gran Teatro Falla. Con 23 finales en su haber, ha conseguido el primer premio en diez ocasiones, con 'Los miserables' (1993), 'La ventolera' (1994), 'La trinchera' (1996), 'Los piratas' (1998), 'La niña de mis ojos' (2001), 'Los cobardes' (2016), 'Los carnívales' (2019), 'Los sumisos' (2022), 'La ciudad invisible' (2023) y 'La oveja negra' (2024).