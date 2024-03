La comparsa de Martínez Ares acude al programa Carrusel Deportivo en Madrid

Una representación de la comparsa de Antonio Martínez Ares asistió este fin de semana al programa Carrusel Deportivo, aprovechando su estancia en Madrid, donde actuaron en el Teatro Reina Victoria durante el sábado y domingo con el cartel de "todo vendido".

Varios integrantes de 'La oveja negra' intervinieron en el programa que conduce Dani Garrido justo en el descanso, cuando el Cádiz C.F. ganaba 1-0 al Atlético de Madrid, todavía ajenos a la contundente victoria final, pues el equipo amarillo conquistaría el partido en el Nuevo Mirandilla ganando 2-0. Fue el locutor de Cadena Ser Juan Ochoa el que bromeaba con que el motivo de la victoria era que su talismán estaba con ellos, en referencia a la comparsa ganadora por tres años consecutivos el concurso del COAC.

Juntos contaron que estaban viviendo un fin de semana exitoso con su comparsa en la capital y que eran grandes seguidores del equipo amarillo, ante lo que el gaditano Juan Ochoa añadió que también ellos, la comparsa, "tienen una auténtica legión de seguidores" que les lleva a llenar teatros y coliseos por todo el panorama nacional.

Pusieron el punto y final entonando el estribillo de su comparsa, ante lo que fueron invitados cada fin de semana al programa radiofónico deportivo de La Ser.

La oveja en @carrusel con el @Cadiz_CF en el corazón. Gracias @JuanOchoaVela pic.twitter.com/7FXC2Gggro — La Comparsa de Antonio Martínez Ares (@ComparsaAres) March 9, 2024

Antonio Martínez Ares ganó este año con 'La oveja negra' el décimo primer premio de su carrera y el tercero de manera consecutiva, algo que no sucedía desde que Antonio Martín lograra encadenar otros tantos entorchados con ‘Entre Rejas’ (1985), ‘Soplos de vida’ (1986) y ‘A fuego vivo’ (1987).

Tras la nueva victoria el mítico autor contaba a este medio que “todavía ando maravillado, porque pasamos una noche inolvidable ayer en el Falla, vivimos momentos en los que pensé que ojalá hubiera estado mi padre allí para vivirlos conmigo, porque me acordé mucho de él. Evidentemente luchamos siempre por ganar, pero ya siempre digo que con la edad uno se lo toma de otra manera. El premio no deja de ser una cosa subjetiva. Pero cuando esta mañana me despertaron y me dijeron que habíamos ganado me sentí muy feliz, porque es la recompensa del trabajo que uno cree que está bien hecho, y saber que uno conecta con la gente siempre es gratificante”.

Martínez Ares añadió que “hay años bonitos, hay años inolvidables, hay años mágicos, y lo único preocupante es que da mucho vértigo para continuar, pero en eso estamos. Estoy muy feliz y ahora toca disfrutar en la calle”, concluyó.