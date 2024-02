La comparsa 'El joyero' recibe la Aguja de Oro al mejor tipo del Carnaval de Cádiz 2024

La comparsa de David Márquez ‘Carapapa’ y dirigida por Rafael Velázquez Jones, ‘El joyero’, ha recibido en la noche de este jueves en la plaza de San Francisco el premio Aguja de Oro que cada año conceden Canal Sur y la ONCE al mejor tipo del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz.

La diseñadora Floren Campos, de la firma Dresses2Kill ubicada en la calle Hospital de Mujeres de la capital gaditana, y la propia agrupación, recibieron los trofeos y los 3.011 euros en metálico, obtenidos gracias a la originalidad del tipo diseñado, según el jurado.El galardón se dio a conocer justo tras actuar esta comparsa en la gran final del COAC 2024. Allí, la diseñadora premiada reconocía que había sido “un reto gestionar tantos disfraces en tanto poco tiempo, y además que es un tipo bastante complicado. Pero pensé que podía hacerlo lo hice. Y además he disfrutado mucho”. Floren explicó que se trata de un tipo “con mucha costura, aunque lo más complicado ha sido combinar tantos tejidos tan diferentes entre sí”. El disfraz lleva terciopelo, brocados, rasos, guata, entretelas... más de diez tejidos diferentes.

La historia del premio

Este premio, que viene otorgando Canal Sur desde 1991, es un reconocimiento muy codiciado en el ambiente del carnaval gaditano. Desde entonces los ganadores han sido ‘La Jaima’ (1991), ‘Los Pájaros’ (1992), ‘Tracaná’ (1993), ‘Al Ataque’ (1994), ‘El Pregón’ (1995), ‘El Chichibolo’ (1996), ‘El Habla de Cádiz’ (1997), ‘Las Madrinas’ (1998), ‘Arde Gadir’ (1999), ‘Los Desoterraos’ (2000), ‘El Museo’ (2001), ‘Los Ángeles Caídos’ (2002), ‘Esta Familia está colgá’ (2003), ‘Las Estaciones’ (2004) ‘La Atlántida’(2005), ‘La Tropa del Parque’ (2006), ‘La República Gaditana’, ‘Los Mendas Lerendas’ (2008), ‘Las Muchachas del Congelao’(2009), ‘El Escuadrón de los Jartibles’ (2010), ‘Allegro Molto Vivace’ (2011), ‘El amanecer’, ‘El rey burlón’ (2013), ‘Los Dictadores’ (2014), ‘Los imprescindibles’ (2015), ‘Si me pongo pesao me lo dices’ (2016), ‘Los irracionales’ (2017), ‘El Perro Andalú’ (2018), ‘La Ganitadíssima’ (2019), ‘Oh capitán, my capitán’ (2020), ‘Los renacidos’ (2022) y ‘Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo’ (2023).

Manolo Torres, el recordado sastre de la peña La Salle Viña, ostenta el récord de Agujas de Oro con seis, todas ellas conseguidas por la confección de los disfraces de su coro viñero en 1992, 1994, 1996, 1997, 1999 y 2001.