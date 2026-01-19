COAC 2026| Sergio Espinosa 'Sehíto' ('Los humanos'): "Iba a descansar, pero a Martínez Ares es muy difícil decirle que no"

Aunque son muchos los años de Carnaval que lleva a sus espaldas Sergio Espinosa Sehíto -17 años tenía cuando debutó en la alta competición con la chirigota del Canijo-, “los nervios” son inherentes “al Concurso”. “Y cuando no tengas, apaga y vámonos”. Con todo, para uno de los intérpretes más carismáticos del certamen, “la emoción” y un fondo de “pena” también cruzan sus emociones en la antesala del debut de ‘Los humanos’. Y es que, después de una década en las filas de la comparsa, primero, de Juan Carlos Aragón, después de Chapa-Obregón, debuta este año con Antonio Martínez Ares.

Pregunta.-Emocionante, complicado, algo triste, alegre... ¿Qué adjetivo le pone a este año que ha pasado?

Respuesta.-Sí, pues mira, las dos cosas, tanto pena como alegría. Con mi grupo anterior, el de la comparsa de Chapa y Raúl Obregón, he pasado diez años maravillosos. Y sólo tengo palabras bonitas para ellos, vamos, que no me fui de la comparsa por ninguna trifulca, ni nada de eso. Yo dejé la comparsa, no porque me llamara Antonio (Martínez Ares), sino porque iba a hacer un descanso. Pero al mes así tuve unas cosas personales que no salieron y me llamó Antonio. Y a Antonio es muy difícil decirle que no. Eso es imposible, vamos.

P.-Me pareció llamativo que en la entrevista que mi compañera Virginia León le hizo a Miguel Ángel García Argüez, su anterior autor destacó especialmente su falta.

R.-Sí, la leí. Y a mí me pasa lo mismo con él, tanto personal, como artísticamente, lo echo muchísimo de menos. Es de las personas más bonitas que yo me he encontrado en Carnaval y ahora, cuando nos encontramos, nos damos un abrazo, nos decimos todo lo que nos queremos y nos damos carga. Tenemos una competición sana este año.

P.-¿Qué le ha parecido 'El desguace'?

R.-Pues me ha parecido que han hecho un cambio de estilo que ha sido radical. Y a lo mejor a no todo el mundo le gustan los cambios, en general, pero yo creo que la gente va a empezar a paladearla poco a poco e irá para arriba. Yo no les quito el ojo de lo alto para nada.

P.-Y de 'Los humanos', ¿qué me puede decir?

R.-Pues es una idea que lleva rondando la cabeza de Antonio dos años y a mí me parece una de las comparsas más bonitas que ha sacado. Yo estoy encantado con el repertorio. Ya más, no puedo contar (ríe)

P.-¿Cómo se ha sentido en ese local de ensayos?

R.-Tanto el grupo como el autor me han acogido un montón de bien. He hecho muy buenas migas con Antonio, le doy su carga y todo en el ensayo porque él es uno más, es un tío súper bueno, se puede dialogar con él de cualquier cosa, le puedes decir lo que sea que opines del repertorio e, incluso, a lo mejor le das una propuesta y si le gusta se la lleva a su casa, la trabaja y, por supuesto, la trae mejor que como tú la concebiste. Eso suele pasar.

P.-Martínez Ares, Juan Carlos, Chapa-Obregón, Canijo, ¿cómo lleva usted la alta competición?

R.A ver es que yo llevo en alta competición desde los 17 años con el Canijo, que me llevé el primer premio con los espermatozoides ('Los que salimos por gusto') y desde ahí no he parado. Por eso precisamente este año quería un descanso. Es que aunque la gente no lo vea, esto es muy sacrificado. No es sólo los cuatro meses de ensayos todos los días, es coger autobuses todos los fines de semana y yo tengo un niño de dos añitos y mi pareja, Rocío, también sale y compite fuerte en el Coro de los Estudiantes. Vamos que sin su madre y sin la mía no podríamos hacer esto. Y luego, en cuanto a emociones, pues es verdad que el venenito te entra a veces, y ves a alguien que pega y dices, "pues tampoco están tan bien" y en realidad están tela de bien (ríe). Pero bueno, creo que a todo el mundo le entra ese venenito concursero, ¿sabes?

Sergio Espinosa 'Sehíto' mira al Gran Teatro Falla. / Miguel Gómez

P.-¿Por qué empezó usted en el Carnaval, Sergio?

R.-Pues yo no era muy carnavalero. pero mis amigos sí y decidieron hacer una chirigota, 'Buscando algo redondo, encontramos al Molondro' y, bueno, ahí me decían que tenía ciertas aptitudes para cantar y eso Y nada, empecé ahí con mi amigo, Ángel el Largo, y unos pocos que ahora salen en la chirigota de los Hawkings del Llull con el que coincidí yo después en la chirigota del Canijo. Y nada, eso estuve en infantiles y juveniles, tuve mis finales pero nunca pasamos de un primer accésit, hasta que recibí la llamada de un componente del grupo del Canijo y fíjate si sabía yo poco de Carnaval que cuando me dijeron allí en el grupo, venga cántate algo, yo no me sabía nada de Carnaval y canté Por debajo de la mesa de Luis Miguel.

P.-¡No creo!

R.Y tanto, bueno y nivel que no sabía quién era El Canijo de cara, que cuando llegué donde me citaron saludé a mi amigo, a un chaval que estaba con él y a un hombre que estaba a su lado, que me creía que era el padre y lo saludé en plan 'qué hay' y ese hombre era El Canijo.

P.-¿Echa de menos salir en chirigota?

R.Un montón. Y aunque ahora mismo la comparsa me llena plenamente, también te digo que es mucho más bonito hacer reír, y cada vez es más difícil, pero esa reacción del público es única. Echo mucho de menos la chirigota... Hace poco me invitaron a la despedida de la chirigota del Canijo, El entierro del foame, que lo hicieron en Salesianos y no veas qué día más bueno pasé con ellos, recordando anécdotas, y con componentes que hace muchos años que no los veía, como el Benítez.

P.-¿Qué tendría que pasar este lunes para que se baje de las tablas del Falla y usted diga, este es el estreno soñado?

R.-Pues, no sé... Es que, gracias a Dios, todos los estrenos de Antonio han sido un bombazo. Así que espero uno similar. Sentir el calor del público, sentir que conectas con el teatro, si pasa eso, yo me doy por satisfecho.

La copla de Paco Alba

Sehíto lo tiene claro. Si se tiene que quedar con una creación hecha por Paco Alba, al que Diario del Carnaval homenajea en este 50 aniversario de su muerte, es "con el pasodoble de 'Las belloteras', con cualquier letra, es la música lo que me atrapa"

"Yo te confieso que lo que me atrae más de una agrupación es la música. Te puedo decir que incluso yo he tenido conversaciones con Juan Carlos Aragón, que estuvo de acuerdo conmigo, en que la música puede llegar a ser más importante que una letra. Y lo dice ya ves quién, Juan Carlos. Me atrevo con una metáfora, una copla puede ser como un tren cargado de diamantes, digamos que la letra es los diamantes, pero el tren es la música. Tienes los diamantes, pero tienen que llegar, y el vehículo es la música", dice.