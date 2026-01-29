COAC 2026 | Los casi 40 principales: Los auténticos Hombres G en el Carnaval de Cádiz

Revival de Hombres G con buenos carnavaleros: Guillén Bancalero, Guerrero Roldán, García Argüez y Germán García (ge, ge). Realizan un tributo a la famosa banda liderada por David Summers. ‘Sufre mamón’ está versionada para que ellos cuenten lo que pasan concursando en el Falla. ‘Chico tienes que cuidarte’ se lo cantan uno a otro Guerrero y García Argüez, los puretas del grupo.