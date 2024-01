COAC 2024: Los dos pasodobles del Selu para Bruno y Kichi, alcalde y ex alcalde de Cádz

La chirigota de José Luis García Cossío 'Selu' volvió en la noche del martes al concurso del Falla tras varios años sin participar. Era un regreso esperado y el teatro estaba expectante ante una actuación que se presentó en una particular Cueva del Pájaro Azul, con 'Que ni las hambre las vamo a sentí'.

Sello de la casa fueron los dos pasodobles con los que se estrenó en este COAC 2024: el primero para el nuevo alcalde de Cádiz, Bruno García, y el segundo para el ex alcalde, José María González Kichi. La política gaditana vista con una ironía que domina la perfección. "No vaya a meter la mano en el Ayuntamiento", le advierte al nuevo primer edil, que veía el pase desde el palco municipal como le cantaban su primera copla como alcalde. "Que de Cai se va a los puertos, a Puerto 2 o a Puerto 1"

"Estoy emocionado de ver en Cai un alcalde en condiciones, con buena presencia, aunque tenga que inaugurar un contador de la calle Feduchy, seguro que lleva puesto su traje de Emidio Tucci", terminaba esta letra de bienvenida a Bruno García.

Por contra, Kichi pasa a "una vida placentera" tras salir del ayuntamiento "con su cuadro de Fermín Salvochea y una planta muy verde". "Que ya no se va a meter ni a presidente de su escalera". "Y ya puede devolverle la chaqueta a Tinoco".

Estreno del alcalde

Primeras letras para Bruno. El alcalde de Cádiz debutó ayer como alcalde en el teatro no sólo con el pasodoble del Selu si no con otros mensajitos como los de la chirigota del Sheriff, 'El grinch de Cadi'. "Al alcalde no le voy a decir ná, bastante tiene siendo de Jerez", le cantaron.

El alcalde bajó a felicitar a ambas chirigotas, que coparon en la noche del martes -primer día de concurso- la expectación.