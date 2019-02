"La mujer ya tiene que asumir otro papel"

Ana María Salas se prepara para salir con sus nueve compañeras y seis compañeros a escena. Es hora del estreno de 'Eterna', "en la que tanto hemos trabajado", comenta. La comparsista de Isla Cristina dice que vienen a "pasarlo bien, a disfrutar del Falla", al que acuden por tercera vez.

Ella es una de las pocas autoras que firma agrupación en el Concurso del Carnaval de Cádiz. Ana María dice que en Isla Cristina, la localidad onubense de donde vienen, hay algunas más "Y mujeres que escriben a grupos de hombres", apunta.

La comparsista espera que esto se vaya normalizando. "Me parece que ya es hora de que la mujer vaya asumiendo otro papel en el Carnaval", afirma. No sabe si es por miedo, "pero no es tan difícil". "Hay que tirar adelante", anima a otras mujeres. "Somos igual de válidas", manifiesta la autora, deseando ya salir a escena.