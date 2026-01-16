La chirigota de Tenerife, emocionada tras cantar en el Carnaval de Cádiz: "No tengo palabras"

Una chirigota de Tenerife ha dejado momentos únicos esta noche en el Falla. 'Los legía con g' se han convertido en la primera agrupación de las Islas Canarias en venir a concursar al concurso de agrupaciones de Cádiz. Y, vista la emoción que tenían al salir, para ellos ha merecido más que la pena el viaje y los ensayos por lo vivido en el coliseo gaditano, "con un público maravilloso". "No tengo palabras, impresionate. Estamos muy agradecidos a cómo nos ha acogido al Falla,, incluso nos han ayudado en algunas osaciones que hemos improvisado, como lo del Superman. Hemos cumplido un sueño", contaba convendio Fran Truijillo, arttífice de "vender" la idea a sus compañeros para llegar hasta las tablas. "Yo he tenido que parar como capitán en varias ocasiones de la emoción", decía.

El repertorio, inédito totalmente y distinto al que presentarán al concurso de 'La canción de la risa' en los carnavales de Tenerife , ha chocado con lo que es una chirigota gaditana. "No tenemos el acento ni la gracia ni el arte de ustedes", advertía antes de cantar y "nos hemos adaptado a las bases". Según apuntaba, este es un "coro relativamente bueno" , "pero nosotros estamos acostumbraos a otros escenarios, con retorno, y no nos escuchábamos. Ya nos lo habían advertido los regidores y creo que hemos tenido algunos fallitos musicales que no estamos acostumbrados a tener y me queda pena, quiero ver la actuación". Pero los tinerfeños incidían en el "acogimientos maravilloso que nos han dado en el Falla, no tiene nombre", incidía,.

Trujillo se va del Falla agracecido por todo, también "a su grupo de locos, que les vendí la idea", y a Cádiz "por como nos han tratado desde que hemos llegado". "Nos han puesto una peña, nos han abierto las puertas, esto no tiene nombre", añadía. El grupo, que ha llegado con familiares, se quedará hasta el domingo para disfrutar de Cádiz y desconectar -"no hay quien me quite ahora unas cañas"-. Luego seguirán los ensayos para el concurso de su tierra, que empieza el 6 de febrero.

'La canción de la risa' en Tenerife

Como tal, las chirigotas no existen en el Carnaval tinerfeño. Entre sus grupos se encuentran las murgas, que beben de la raíz gaditana pero que tienen su propio camino en cuanto estilo -igual que sucede en Montevideo-, o la Canción de la Risa. En esta última modalidad, creada en el año 2005, 'Los legías' lleva presentándose desde el año 2006, siendo el conjunto más veterano que participa en el concurso que se celebra cada año en el Teatro Guimerá junto con 'No tengo el chichi para farolillos'.

"No tiene nada que ver lo que llevamos a Tenerife con lo que traemos a Cádiz, no coincide ni una música. Hemos preparado dos repetorios diferentes, con el de Cádiz adaptado a sus bases, con pasodobles y cupletinas inéditas que ha hecho Ricardo Hernández, y al tipo, como lo llamáis aquí, aunque cllaro el acento y la forma de cantar son diferentes", incidía. "La canción de la risa en general, explica el tinerfeño, en en lo único que se puede parecer un poco a la chirigota es en el popurrí, donde también cogemos músicas conocidas".