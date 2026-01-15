Del Carnaval de Tenerife al de Cádiz: Así llega la primera agrupación canaria en el COAC, "con muchas ganas y muchos ensayos"

Recién llegados y tras un viaje en avión ajetreado, la expedición de 'Los legía con g' se prepara ya en Cádiz para su debut de esta noche sobre las tablas del Falla. Las fronteras del concurso del Carnaval gaditano se siguen agrandando y desde Tenerife llega este grupo "con mucha ilusión" pero también "muchos ensayos" y "mucho trabajo". El grupo liderado por Francisco José Trujillo llevaba años pensando en poder concursar en Cádiz además de en su tierra, Santa Cruz de Tenerife, y hoy ha llegado el día.

"Yo un gran amante del Carnaval de Cádiz, aficionado de toda la vida, y a los demás se lo he ido metiendo. Esto de venir se me ocurrió hace muchísimo tiempo y este año, animado por mi mujer también, dijimos: vamoa a hacer el esfuerzo y vamos a hacerlo". Y aquí están, tras coger esta mañana temprano un avión desde Santa Cruz de Tenerife, con parada en Las Palmas y otro para Sevilla, que finalmente ha llegado a Jerez "después de intentar aterrizar tres veces". Mientras reponían fuerzas en un restaurante frente al hotel Senator, donde se quedarán hasta el domingo, Trujillo contaba su ilusión y sus ganas de que "nos acojan con cariño". "Que se vea que hemos trabajado, con muchas ganas de hacer reír, aunque evidentemente sea distinto el acento y la forma de cantar, que eso se va a notar,", contaba con la calma tensa que le provoca el respeto que le tiene a todo esto.

Ellos son allí integrantes de los llaman 'La canción de la risa', una modalidad distinta la murga y que tiene concurso desde el año 2005, y este 2026 comenzará el 6 de febrero. 'Los legias se han llevado algunos primeros premios y premios del público, que también hay allí. Pero para venir hasta Cádiz, explicaba Trillo, "han preparado un espectáculo comletamente distinto", con lo que "hemos tenido que aumentar los días y horas de ensayo".

"No tiene nada que ver lo que llevamos a Tenerife con lo que traemos a Cádiz, no coincide ni una música. Hemos preparado dos repetorios diferentes, con el de Cádiz adaptado a sus bases, con pasodobles y cupletinas inéditas que ha hecho Ricardo Hernández, y al tipo, como lo llamáis aquí, aunque cllaro el acento y la forma de cantar son diferentes", incidía. "La canción de la risa en general, explica el tinerfeño, en en lo único que se puede parecer un poco a la chirigota es en el popurrí, donde también cogemos músicas conocidas".

Aunque la agrupación la forman más personas, han sido 15 lo que han viajado hasta Cádiz -junto con familiares hasta un grupo de 26- para cantar en el Teatro Falla "y aprovechar y desconectar aquí el fin de semana en familia". Se preparan en la Peña Pepín Muñoz antes de iniciar el camino hacia el coliseo para vivir un momento único. "No tenemos ni la gracia ni el arte de ustedes pero venimos con mucha ilusión, muchas ganas y muchos ensayos a las espaldas".

'La canción de la risa' en Tenerife

como tal, las chirigotas no existen en el Carnaval tinerfeño. Entre sus grupos se encuentran las murgas, que beben de la raíz gaditana pero que tienen su propio camino en cuanto estilo -igual que sucede en Montevideo-, o la Canción de la Risa. En esta última modalidad, creada en el año 2005, 'Los legías' lleva presentándose desde el año 2006, siendo el conjunto más veterano que participa en el concurso que se celebra cada año en el Teatro Guimerá junto con 'No tengo el chichi para farolillos'.

En este certamen, los grupos interpretan una presentación y una pieza única que se puede asemejar al popurrí de las chirigotas gaditanas. Se entregan galardones a la interpretación, la presentación y un premio del público. En sus dos décadas de existencia, 'Los legías' se ha llevado el primer premio en interpretación en los años 2012, 2016 y 2018, en presentación en 2012 y 2013, y el premio del público en 2010 y 2012.