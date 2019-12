La chirigota de la Asociación Cultural de Carnaval El Taratachín de Roquetas de Mar repite en el Falla tras su primera experiencia sobre las tablas como 'No nos perdemos ni una'. Su proyecto para 2020, de nuevo con letra y música de José Manuel Gómez-Vizcaíno López y dirección de Norman Plaza Martínez, tiene como nombre 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes'.