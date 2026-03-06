La chirigota 'Los legías con g' consigue nominaciones en todas las categorías de los XII Premios Holoturia

La chirigota 'Los legías con g' ha sido nominada en todas las categorías de los XII Premios Holoturia, cuyas nominaciones han sido anunciadas este viernes. Junto a ella, la chirigota 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)', de Alejandro Pérez el Peluca, y la comparsa 'Los humanos', de Antonio Martínez Ares, optan a cuatro galardones cada una.

En su 12ª edición, los Premios Holoturia mantienen su carácter humorístico para galardonar a lo peor que ha pasado por el Concurso del Gran Teatro Falla en su edición de 2026 o, al menos, recordar algunos de los momentos más llamativos del pasado certamen de coplas.

Además de las categorías habituales, en esta edición se han añadido dos especiales. La primera de ellas es la Holotur IA, con la que el jurado pretende valorar aquellas coplas que tienen un dudoso origen "humano", así que solo pueden haber sido generadas por una IA. La segunda es la de Momentos Cajón DSAS3 Holoturiables. Su objetivo es que nadie se vaya de rositas, por lo que en este premio se aúnan actitudes, decisiones, escatología y demás florituras que complementan estos premios. Por ello, y con la intención de que no caigan en el ostracismo, se destacan para que no se olviden.

La gala de entregra de los XII Premios Holoturia se celebrará el próximo 21 de marzo a las 13 horas en la Peña Paco Alba. A ella están invitados todos los nominados y nominadas para que se unan al espíritu de las Holoturias y, dentro de la idiosincrasia de nuestra fiesta, sigan regalándonos momentos inolvidables cada año.

El cartel de los XII Premios Holoturia

Dentro de la gala, aquellos premios que no hayan sido recogidos por sus premiados se entregarán dentro de la sesión de micro abierto, en la que los asistentes podrán recordar algunas de las coplas más holoturiables de la historia del Carnaval de Cádiz. Por supuesto, en ella se rendirá homenaje a Paco Rosado, encargado de institucionalizar el himno de los Premios Holoturia con el pasodoble de ‘Los tulipanes negros’, agrupación de la que fue componente.

Al final de la gala de los XII Premios Holoturia se le rendirá un homenaje al célebre autor Juan Manuel Bocuñano, responsable de los repertorios de agrupaciones tan recordadas como el cuarteto ‘Con dos pelotas’ (2007) o las chirigotas ‘Aquí hay que mojarse (las niñas del cloro mixto)’ (2008), ‘Después de lo del año pasao… nos tienen atravesaos’ (2009), ‘Los que aprobaron en septiembre’ (2010), ‘Los periodistas se la dan de artistas’ (2020), ‘La boquita cerrá’ (2023), ‘Anonymous gaditano’ (2024) y ‘Los malfo-llados (una fucking chirigota)’ (2025). Además, su voz aterciopelada ha interpretado los pasodobles de chirigotas como la del Barrio, el Cascana, Bocuñano y Rodicio, o Kike Remolino.

Nominados y categorías Holoturias 2026

Nombre:

Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Los legías con g

El despertar de la fuerza. Abre el ojete

Sssshhhhh!!

Concepto:

El desguace

Los invisibles

Los humanos

Las gladitanas

Los tipos de Waxi y Medina de la comparsa DSAS3

Los legías con g

Cameo Innecesario:

Ángel Gago en la chirigota Ssshhhhh!!

Manu Sánchez como la Campanilla de La Perla en la chirigota Los Robin

Los componentes de Los humanos en la chirigota Los antiguos

La Falete en la chirigota Omá, no me esperes pa almorzar

Las imitaciones de Los legías con g

Quise hacer un pasodoble/tango y me salió un cuplé:

Los tangos de ‘Los mentirosos’ a Palestina y ETA

El pasodoble a la ETA de la comparsa ‘Los trapos sucios’

El pasodoble a la ¿igualdad? de la comparsa ‘Las pasajeras’

El pasodoble a las inmobiliarias sevillanas de la comparsa ‘El hombre de hojalata’

El cuplé a la prensa de Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

Todo el repertorio de Los legías con g

Quise hacer un pasodoble/presentación y me salió un popurrí:

Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

DSAS3

Los legías con g

Holotur IA:

El cuplé de Los antiguos al patinete y el Campo Hondo

El cuplé de Los humanos a Juan del Val

El 80% de los cuplés de Los que la tienen de mármol

El repertorio completo de Los legías con g

Momentos Cajón DSAS3 Holoturiables:

Los cuplés escatológicos de Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)

El carajazo del guitarra de Los Camerún de la Isla

El ninguneo a la cantera y los romanceros

La caída de la peluca de Diosa de Mirian Peralta

La peineta del Yuyu

Los legías con g

Un calentón lo tiene cualquiera:

El del audio del WhatsApp (Andrés Álvarez)

El Portilla contra Los Latin King

El Melli de El Puerto en Un podcast con acento

Juanín Gamaza y su teléfono móvil

El calentón que dejó en el público Los legías con g

Princesa Holoturia:

Con la primera risa

Las pasajeras

Los legías con g

Kay

Al garete

Holoturia Homenaje: