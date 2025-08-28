La chirigota del Cascana ya tiene nombre para el COAC 2026

Otra chirigota ha desvelado el nombre con el que participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Esta es la que lidera Juan Luis Soto Velázquez el Cascana, que estará presente en el próximo COAC con 'Los quince en las algas'.

El título es una clara referencia a su chirigota 'Los quince en la piera', cuarto premio en el año 2003, aunque llevado a la actualidad por los problemas que se han producido este verano por la invasión de la alga asiática en la playa de La Caleta.

Junto al anuncio, no se especifica la autoría de la agrupación para el próximo año, aunque esta suele ser una chirigota que cuenta con diferentes colaboraciones para completar su repertorio.

En la pasada edición, no consiguió superar el primer corte con 'Vuelvo de gira con Bob Dylan', en la que se representaba al tristemente desaparecido Juan Carlos Aragón, tomando prestada la frase que dijo como excusa para no recoger el premio Baluarte del Carnaval poco antes de fallecer.

Además de con 'Los quince en la piera', ha pisado la final en dos ocasiones más: 'Cai de miarma (7,20)' (segundo premio en 2018) y 'Los cuarentena principales' (tercer premio en 2022). Desde su última final, se ha quedado en cuartos de final con 'Aquí falto yo' (2023) y 'No hay verano sin besos' (2024).