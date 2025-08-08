La invasión del alga asiática en Cádiz: 60 toneladas a diario en la playa de La Caleta, 1.500 desde mayo

El alga asiática continúa su expansión por la zona costera de Cádiz por noveno año consecutivo. La invasión, que comenzó en el litoral del Estrecho de Gibraltar, ya es una realidad palpable en la propia capital de la provincia, donde los turistas conviven como pueden con la presencia siempre molesta de una especie que genera mucho daño medioamebiental a los ecosistemas marinos. En La Caleta, una de las playas más turísticas de Cádiz en verano, el Consistorio recoge una media de 60 toneladas a diario, 1.500 en total desde el mes de mayo. Una recogida que implica un "importante esfuerzo logístico" para los servicios municipales habida cuenta de que los camiones utilizados para ello tienen una capacidad de 13 toneladas, según informa desde San Juan de Dios a Europa Press.

Además, se ha apuntado que las dimensiones que tiene estas máquinas requieren que se usen sin presencia de bañistas en las playas, por lo que la recogida de las algas se está realizando por las noches. Esto implica que si las algas llegan por la mañana, éstas ya no se puedan retirar hasta por la noche, con las molestias que esta circunstancia supone para los usuarios de las playas gaditanas.

El alga asiática está suponiendo "un problema que afecta gravemente al ecosistema marino y la economía local, especialmente al sector pesquero", han reconocido desde el Ayuntamiento, que ha recordado que en el último pleno de julio se aprobó una iniciativa a este respecto.

La moción instaba al Gobierno de España y la Junta de Andalucía a que se tomen medidas "urgentes y coordinadas entre administraciones" con las que implementar "acciones efectivas de control y eliminación del alga asiática", así como establecer una línea de ayudas específicas para ayuntamiento y sectores afectados.

Como municipio, el Ayuntamiento de Cádiz tiene entre sus competencias la limpieza y mantenimiento de las playas, un servicio que se ve afectado por la llegada de alga asiática, sin embargo, otros problemas que esta alga invasora está provocando, por ejemplo en la pesca, "son de competencia supramunicipal".

La presencia de esta especie invasora es "un problema medioambiental" que está afectando a la ciudad de Cádiz y a otros municipios del litoral gaditano, por lo que desde el Consistorio han solicitado de nuevo "el apoyo de la Junta y el Gobierno nacional para abordar acciones efectivas para la erradicación o contención del alga asiática".

Plan de gestión frente al alga invasora de la Junta

Cabe recordar que en julio de este año la Junta de Andalucía anunció la puesta en marcha de un Plan de Gestión frente al alga invasora. Uno de sus ejes fundamentales es el seguimiento continuo de la evolución de la especie en el litoral andaluz. Para ello, se contempla un sistema de monitorización, vigilancia y cartografiado actualizado, que permitirá conocer con precisión el alcance de la invasión, los acúmulos de biomasa y su impacto en el entorno.

En paralelo, este documento impulsa la investigación científica, fomentando proyectos que permitan avanzar en el conocimiento de la biología, ecología y comportamiento del alga. Además, desarrolla protocolos específicos para la retirada, el manejo y la inactivación de la biomasa del alga invasora.

Con esto último, la Junta trata de evitar que durante las labores de limpieza o eliminación se produzcan nuevas dispersión o afectaciones derivadas de una gestión incorrecta.

El plan también contempla la posible valorización de los restos inactivados para su aprovechamiento como materia prima para nuevos usos, como el compostaje o la producción de fertilizantes, algo que ha sido repetidamente reclamado desde ayuntamientos como el de Tarifa, uno de los que soportan la mayor llegada de arribazones a sus playas en la provincia de Cádiz. En verano de 2024 esta localidad llegó a retirar 11.000 toneladas de alga asiática de su litoral.

Así, esta medida de aprovechamiento podría contribuir a reducir el volumen de residuos y ser "un alivio" para los sectores más afectados por la invasión, aportando soluciones sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico.

Por parte del Gobierno de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en 2022 una Estrategia de gestión, control y posible erradicación del alga asiática, que recoge medidas contra esta especie invasora.

Entre ellas se encuentran medidas como la implementación de una red alerta temprana, especialmente en las zonas más susceptibles de ser invadidas, que permita la detección temprana de la especie en nuevos puntos de distribución y establezca herramientas que permitan "una rápida y eficiente coordinación para una adecuada intervención rápida, que minimice el impacto de la especie", como expone este documento, recogido por Europa Press.